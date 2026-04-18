Nuevo desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

¿Es posible resolver esta ecuación aplicando el procedimiento habitual o hay que pensar más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, prestá atención a cada paso y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples sin calculadoras ni la ayuda de una Inteligencia Artificial. Eso sí: tomate el tiempo que necesites, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".

desafío matemático 2 ¿Cuál es el valor de X?

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para hallar el valor de X en 25X + 100 = 200 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número: