Desafío matemático recargado

¿Se puede resolver esta ecuación aplicando el procedimiento de siempre o hay que buscar otra manera? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, prestá atención a cada paso y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples sin calculadoras ni Inteligencia Artificial. Por supuesto: tomate tu tiempo, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".

Desafío matemático 2 Desafío matemático para tu cerebro. Imagen diseñada con IA.

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para saber el valor de X en 2.000.X + 500 = 6.500 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número: