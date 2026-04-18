Fallo dividido en el caso Miralles: 4 absueltos y sin acuerdo sobre Guillermo Sosa, principal acusado

Guillermo Emanuel Sosa González, caso del prestamista

Un giro en un caso de alto impacto

El veredicto representa un giro significativo respecto del planteo de la Fiscalía, que había solicitado condenas por homicidio agravado (delito que prevé perpetua) al sostener que existía prueba suficiente para acreditar una planificación del crimen vinculada a una deuda.

Durante los alegatos, la fiscal Andrea Lazo había afirmado que los acusados “tenían muchas pruebas en su contra” y que el hecho había sido ejecutado de manera organizada, con roles definidos entre instigadores, intermediarios y autores materiales.

Sin embargo, el jurado popular no convalidó esa hipótesis en la mayoría de los casos.

El crimen que originó el juicio

El asesinato de Miralles ocurrió el 9 de junio de 2022, cuando fue baleado en la puerta de su casa, ubicada sobre calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos.

De acuerdo con la investigación, los atacantes llegaron en motocicleta y simularon ser repartidores. Tras tocar el timbre, dispararon contra la víctima cuando salió a atender.

El caso generó conmoción en la provincia y derivó en una investigación que incluyó pericias balísticas, testimonios y el seguimiento de presuntos vínculos entre los acusados.

Qué puede pasar ahora

Tras el veredicto, la causa queda parcialmente abierta. Mientras que los cuatro imputados absueltos recuperan su libertad en relación a este hecho, la falta de acuerdo del jurado sobre Sosa obliga a definir los próximos pasos judiciales, que podrían incluir la realización de un nuevo juicio.

La decisión del jurado marca el cierre de esta etapa del proceso, aunque el caso aún no está completamente resuelto.