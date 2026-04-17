La Fiscalía pidió la culpabilidad de los 5 acusados del crimen del prestamista: "Tienen muchas pruebas"

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE Matías Miralles

La magistrada concluyó que "toda esta prueba concatenada, unida, nos da el resultado y una reconstrucción de lo que realmente pasó. Está claro que Guillermo Sosa formó parte de la decisión para eliminar la deuda y Javier Ideme era su socio y compartía la deuda. Jorge Herrera determina e impulsa la idea de la ejecución de su hijastro, Lucas Segovia. El Chongo es el que se sube a la moto que manejaba Pablo Herrera". "No tienen acá una sola prueba, tienen muchas", finalizó en su alocución ante el jurado popular.

Matías Miralles.jpg El prestamista que fue víctima del crimen en 2022.

El crimen del prestamista

Matías Miralles fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos, en Capital. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a su actividad: era prestamista.

Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya había estado involucrada en al menos dos hechos más vinculados a una facción de la barra brava de Huracán Las Heras.

crimen matias miralles Sosa, Ideme, Herrera, Segovia y Herrera, los 5 acusados del crimen.

De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barrabravas y Lucas Segovia se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, un testigo de identidad reservada declaró que escuchó a este joven ofrecerle "plata y merca" a Pablo Herrera y al Chongo -un chico de 16 años que será juzgado aparte por ser menor al momento del crimen-.

Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Jorge Ballena Herrera, quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Cristian Ideme. Este último era amigo de Guillermo Sosa, el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Matías Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista. Es decir, según la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Guillermo Sosa y Cristian Ideme prefirieron mandar a matar al prestamista antes que pagarle lo que le debían.