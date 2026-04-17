Familiares del prestamista asesinado. Los 5 imputados. Policías que investigaron el crimen. Un testigo protegido. Estas fueron algunas de las tantas voces que se escucharon a lo largo de la semana en el desarrollo del juicio por el homicidio de Matías Oso Miralles (33), baleado en la puerta de su casa en la Cuarta Sección hace casi 4 años. Ahora, llegó el momento de la verdad.
La Fiscalía pidió la culpabilidad de los 5 acusados del crimen del prestamista: "Tienen muchas pruebas"
Este viernes se realizaron los alegatos en el debate que busca esclarecer el crimen ocurrido hace casi 4 años en la Cuarta Sección
El lunes pasado comenzó el juicio por jurado contra el empresario Guillermo Sosa (44), el cuevero Javier Ideme (45), el arbolito Jorge Ballena Herrera (50), su hijastro Lucas Segovia (25) y su primo Pablo Herrera (23). Todos están acusados de cumplir un rol en el crimen: instigadores, sicarios e intermediarios.
Este viernes comenzó la etapa de alegatos finales, la última en la previa al veredicto del jurado. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo repasó cómo se fue reconstruyendo la investigación por el crimen y pidió un veredicto de homicidio agravado por promesa remuneratoria, por la participación de un menor de edad y por el uso de arma de fuego, delito que prevé la única pena de prisión perpetua.
La magistrada concluyó que "toda esta prueba concatenada, unida, nos da el resultado y una reconstrucción de lo que realmente pasó. Está claro que Guillermo Sosa formó parte de la decisión para eliminar la deuda y Javier Ideme era su socio y compartía la deuda. Jorge Herrera determina e impulsa la idea de la ejecución de su hijastro, Lucas Segovia. El Chongo es el que se sube a la moto que manejaba Pablo Herrera". "No tienen acá una sola prueba, tienen muchas", finalizó en su alocución ante el jurado popular.
El crimen del prestamista
Matías Miralles fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos, en Capital. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a su actividad: era prestamista.
Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya había estado involucrada en al menos dos hechos más vinculados a una facción de la barra brava de Huracán Las Heras.
De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barrabravas y Lucas Segovia se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, un testigo de identidad reservada declaró que escuchó a este joven ofrecerle "plata y merca" a Pablo Herrera y al Chongo -un chico de 16 años que será juzgado aparte por ser menor al momento del crimen-.
Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Jorge Ballena Herrera, quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Cristian Ideme. Este último era amigo de Guillermo Sosa, el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Matías Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista. Es decir, según la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Guillermo Sosa y Cristian Ideme prefirieron mandar a matar al prestamista antes que pagarle lo que le debían.