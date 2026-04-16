Declaró un testigo clave por el crimen del prestamista en Ciudad: "plata", "merca" y una pistola 9 mm

Matías Miralles.jpg Oso Miralles, el prestamista que fue víctima del crimen.

El testigo clave del crimen

El hombre, que es operario de Vialidad Nacional -se reserva su identidad-, confirmó lo que ya había declarado durante la etapa de investigación. Aseguró que el día del crimen, en horas del mediodía, se encontraba en su casa cuando subió a una terraza para buscar unas herramientas. En ese momento vio en el pasillo del barrio a Pablo Herrera que estaba a bordo de una moto con el Chongo como acompañante. Parado al lado del vehículo estaba Lucas Segovia.

"Lucas sacó una pistola 9 milímetros, la preparó, la cargó y se la pasó al Chongo. Él se puso un cuellito, el caso, una caja de Pedidos Ya y guardó el arma en la cintura. Salieron y Lucas les dijo que tuvieran cuidado", dijo durante el juicio.

Cuando el testigo bajó a la planta baja de su casa le dijo a su familia que "los bonitos se están preparando para hacer algo". Esta versión fue ratificada por su esposa y una de sus hijas que también declararon en el juicio. Días después, al leer la noticia sobre el crimen de un hombre en la Cuarta Sección lo relacionó con lo que había visto.

Maximiliano Chongo Farrando 3.jpg El Chongo, acusado de cometer el crimen en Ciudad.

Incluso agregó que días antes del asesinato escuchó desde su casa que su vecino Jorge Nipo Herrera (50), padrastro de Lucas Segovia y también juzgado en la causa, ofrecía "un kilogramo de merca y plata por un laburo que hay para hacer".

La declaración del testigo fue fuertemente interrogada y cuestionada por los abogados defensores ya que uno de los hijos de este hombre fue detenido en el comienzo de la investigación por el crimen -luego quedó desvinculado- y el trabajador de Vialidad Nacional decidió declarar luego de esa captura. Durante el juicio, el testigo explicó que no había hablado antes para proteger a su familia.

El crimen del prestamista

Matías Miralles fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos, en Ciudad. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a su actividad: era prestamista.

crimen matias miralles

Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya había estado involucrada en al menos dos hechos más vinculados a una facción de la barra brava de Huracán Las Heras. De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barras y Lucas Segovia (25) se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, gracias al testigo de identidad reservada, cayeron Pablo Herrera (23) y al Chongo.

Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Jorge Ballena Herrera (50), quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Javier Ideme (45). Este último era amigo de Guillermo Sosa (44), el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Matías Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista. Es decir, según la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Guillermo Sosa y Javier Ideme prefirieron mandar a cometer el crimen del prestamista antes que pagarle lo que le debían.