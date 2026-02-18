Terror en el norte de Italia: captan intento de secuestro de una bebé en un supermercado

Dos impactantes intentos de secuestro de menores ocurridos recientemente en supermercados de Italia encendieron la alarma social y generaron preocupación entre padres, autoridades y comunidades locales. En ambos episodios, individuos intentaron sacar a niños de sus carritos de compras o del alcance de sus progenitores, pronunciando frases como “este no es tu hijo, dámelo”, antes de ser frenados por los propios clientes y el personal de seguridad. Los hechos se viralizaron rápidamente en redes sociales y derivaron en denuncia
La Policía inició investigaciones para esclarecer motivaciones, identificar a los responsables y reforzar medidas de seguridad en espacios públicos.
Qué ocurrió en los supermercados italianos
En los incidentes registrados en distintas ciudades del norte de Italia, los intentos de secuestro tuvieron lugar en días diferentes, pero con una mecánica similar: cuando los padres estaban distraídos pagando o eligiendo productos, un adulto sin vínculo familiar se acercó a un niño, lo tomó del carrito o lo sostuvo por el brazo, tratando de llevárselo sin consentimiento.
En uno de los casos, un cliente que se percató de la situación gritó “este no es tu hijo, dámelo”, obligando al sospechoso a soltar al menor de inmediato. Otros compradores y el personal de seguridad actuaron rápidamente para contener la escena y evitar que el agresor se retirara del lugar con el niño.
Si bien en ninguno de los dos incidentes hubo un secuestro consumado, las imágenes y relatos de testigos que circularon en redes sociales y medios locales generaron consternación y alarma pública, especialmente entre familias que frecuentan supermercados y espacios comerciales con menores.
Reacción de las autoridades italianas
Tras la difusión de los hechos, las fuerzas de seguridad y la Policía italiana recibieron múltiples denuncias y anunciaron que están investigando los casos para determinar si se trata de incidentes aislados o patrones de conducta con motivaciones premeditadas.
Los investigadores están analizando cámaras de seguridad de los supermercados, recolectando testimonios de testigos y revisando antecedentes de las personas implicadas para determinar si existe relación entre los sucesos o si se trata de hechos independientes.
Además, desde la Prefectura de Policía se emitieron comunicados instando a reforzar la vigilancia en lugares públicos, especialmente en espacios de alto tránsito como supermercados, estaciones y centros comerciales, y recordando a los ciudadanos la importancia de actuar con precaución y reportar cualquier comportamiento sospechoso.
Impacto social y preocupación de las familias
Las noticias de los intentos de secuestro provocaron una respuesta emocional inmediata entre padres y familiares en Italia, donde muchos compartieron sus experiencias y expresaron temor por la seguridad de sus hijos en espacios públicos cotidianos. En foros y publicaciones de redes sociales, usuarios opinaron que estos hechos reflejan un aumento de la inseguridad o, al menos, una mayor percepción de riesgo.
Organizaciones de defensa de la infancia y asociaciones comunitarias aportaron recomendaciones a los padres, entre las que se incluyen:
Mantener a los niños siempre a la vista y cerca del adulto acompañante.
Evitar distracciones, especialmente en espacios concurridos.
Reportar de inmediato cualquier acercamiento sospechoso a personal de seguridad o a la Policía.
Si bien no se ha determinado que exista una “moda” o una ola de secuestros, la opinión pública exigió medidas preventivas que incluyan mayor visibilidad de guardias de seguridad y sistemas de alerta temprana en puntos comerciales.
Medidas de prevención sugeridas por expertos en seguridad
Especialistas en seguridad ciudadana recomiendan a las familias actuar con cautela sin caer en pánico, sosteniendo que la prevención y la vigilancia responsable de los menores pueden reducir significativamente los riesgos en espacios públicos.
Las recomendaciones incluyen:
Designar siempre un adulto responsable de uno o más niños, sin delegar esa atención a terceros desconocidos.
Establecer puntos de encuentro seguros dentro de los locales para casos de separación momentánea.
Conocer y familiarizarse con el personal de seguridad del establecimiento.
Denunciar cualquier intento o acercamiento irregular a las autoridades para que se pueda generar un registro y planificar estrategias de prevención.