Japón enfrenta una ola de frío histórica con decenas de muertos y cientos de heridos

La nieve no da tregua desde hace casi tres semanas en el norte del país asiático.

Víctimas, heridos y emergencias en hospitales

Según informa Noticias Argentinas, hasta el momento, se reportaron decenas de fallecidos como consecuencia del frío extremo, muchos de ellos personas mayores o con condiciones de salud preexistentes. Las bajas temperaturas facilitan la aparición de enfermedades respiratorias graves, hipotermia y complicaciones de salud relacionadas con el frío prolongado.

Además, cientos de personas resultaron heridas por caídas en superficies heladas, accidentes de tránsito, exposición prolongada al frío o por esfuerzos al intentar limpiar nieve pesada de techos y calles. Las salas de emergencia de varios hospitales japoneses están trabajando a capacidad alta, con equipos médicos intensificando las atenciones especialmente para adultos mayores y pacientes con cuadros de riesgo.

Transportes paralizados y servicios afectados

La intensa nevada y las temperaturas bajo cero han provocado la suspensión de servicios ferroviarios de alta velocidad (Shinkansen) en varias rutas, mientras que cientos de vuelos fueron cancelados o demorados en aeropuertos clave como los de Tokio y Osaka. Las autoridades ferroviarias implementaron restricciones de seguridad para evitar descarrilamientos y accidentes en las vías.

Las carreteras también se han visto seriamente complicadas debido a la acumulación de nieve y el hielo, lo que dificulta el tránsito terrestre y ralentiza el acceso a servicios de emergencia en zonas rurales y urbanas.

Medidas oficiales y recomendaciones a la población

Gobiernos locales y autoridades meteorológicas emitieron alertas de frío extremo, instando a la población a permanecer en interiores, abrigarse adecuadamente y evitar viajes no esenciales. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Cubrir nariz, boca y extremidades para reducir la pérdida de calor corporal.

Evitar la exposición prolongada al frío , especialmente para personas mayores, niños y personas con afecciones médicas.

Asegurarse de tener agua, alimentos y medicación suficientes en caso de cortes de energía.

No realizar esfuerzos innecesarios para retirar nieve pesada, ya que esto puede provocar problemas cardíacos o lesiones

Ola de frío histórica en Japón ya dejó más de 40 muertos

Las autoridades también han habilitado centros de asistencia climática y albergues temporales para personas en situación de calle o cuya vivienda no cuente con condiciones adecuadas de abrigo.

La ola de frío no solo afecta la salud pública y el transporte, sino también sectores productivos sensibles. Agricultores reportan pérdidas en cultivos expuestos al frío, ganaderos enfrentan dificultades para proteger al ganado y las industrias relacionadas con el suministro de energía y servicios básicos trabajan en horarios extendidos para garantizar la continuidad del abastecimiento.

La caída de la producción y la interrupción de cadenas logísticas también podrían tener un impacto económico más amplio si las condiciones extremas persisten en las próximas semanas.