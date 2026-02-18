Japón enfrenta una ola de frío histórica con decenas de muertos y cientos de heridos

Una ola de frío extremo históricamente intensa azota a Japón, provocando decenas de muertos, cientos de heridos y dificultades generalizadas en varios sectores del país. El fenómeno meteorológico, caracterizado por temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y vientos helados, ha generado alertas en múltiples prefecturas, complicando el transporte, los servicios públicos y la vida cotidiana de millones de personas. Las autoridades locales decretaron emergencias en las zonas más afectadas e hicieron llamados a la población para extremar las precauciones ante las condiciones climáticas adversas.
Un frío polar que supera récords históricos
Las autoridades meteorológicas de Japón han señalado que la ola de frío ha generado temperaturas excepcionalmente bajas en gran parte del país, con registros de varios grados bajo cero incluso en ciudades que normalmente no experimentan fríos tan extremos. Esta situación climática ha sido calificada como una de las más severas de las últimas décadas, superando los promedios estacionales y extendiéndose por varias semanas.
Las nevadas intensas y persistentes han dejado acumulaciones extraordinarias en regiones del norte y centro del país, lo que ha provocado cortes de energía, interrupciones en servicios de transporte incluidos trenes y vuelos y dificultades para la movilidad urbana y rural.
Víctimas, heridos y emergencias en hospitales
Según informa Noticias Argentinas, hasta el momento, se reportaron decenas de fallecidos como consecuencia del frío extremo, muchos de ellos personas mayores o con condiciones de salud preexistentes. Las bajas temperaturas facilitan la aparición de enfermedades respiratorias graves, hipotermia y complicaciones de salud relacionadas con el frío prolongado.
Además, cientos de personas resultaron heridas por caídas en superficies heladas, accidentes de tránsito, exposición prolongada al frío o por esfuerzos al intentar limpiar nieve pesada de techos y calles. Las salas de emergencia de varios hospitales japoneses están trabajando a capacidad alta, con equipos médicos intensificando las atenciones especialmente para adultos mayores y pacientes con cuadros de riesgo.
Transportes paralizados y servicios afectados
La intensa nevada y las temperaturas bajo cero han provocado la suspensión de servicios ferroviarios de alta velocidad (Shinkansen) en varias rutas, mientras que cientos de vuelos fueron cancelados o demorados en aeropuertos clave como los de Tokio y Osaka. Las autoridades ferroviarias implementaron restricciones de seguridad para evitar descarrilamientos y accidentes en las vías.
Las carreteras también se han visto seriamente complicadas debido a la acumulación de nieve y el hielo, lo que dificulta el tránsito terrestre y ralentiza el acceso a servicios de emergencia en zonas rurales y urbanas.
Medidas oficiales y recomendaciones a la población
Gobiernos locales y autoridades meteorológicas emitieron alertas de frío extremo, instando a la población a permanecer en interiores, abrigarse adecuadamente y evitar viajes no esenciales. Las recomendaciones oficiales incluyen:
-
Cubrir nariz, boca y extremidades para reducir la pérdida de calor corporal.
Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente para personas mayores, niños y personas con afecciones médicas.
Asegurarse de tener agua, alimentos y medicación suficientes en caso de cortes de energía.
No realizar esfuerzos innecesarios para retirar nieve pesada, ya que esto puede provocar problemas cardíacos o lesiones
Las autoridades también han habilitado centros de asistencia climática y albergues temporales para personas en situación de calle o cuya vivienda no cuente con condiciones adecuadas de abrigo.
La ola de frío no solo afecta la salud pública y el transporte, sino también sectores productivos sensibles. Agricultores reportan pérdidas en cultivos expuestos al frío, ganaderos enfrentan dificultades para proteger al ganado y las industrias relacionadas con el suministro de energía y servicios básicos trabajan en horarios extendidos para garantizar la continuidad del abastecimiento.
La caída de la producción y la interrupción de cadenas logísticas también podrían tener un impacto económico más amplio si las condiciones extremas persisten en las próximas semanas.