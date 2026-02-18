Reunión clave en Ginebra entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para destrabar el conflicto

Según informa Noticias Argentinas, las conversaciones de Ginebra reúnen a representantes de las tres potencias involucradas, cada una con intereses y posturas propias:

Rusia , por su parte, llega con una agenda orientada a preservar sus posiciones estratégicas y buscar concesiones que puedan aliviar sanciones o restricciones económicas.

La Unión Europea a través de comisarios y diplomáticos de alto nivel intenta fungir como mediador y articulador de propuestas que integren miradas de seguridad, derechos humanos y estabilidad regional.

Este formato trilateral, aunque complejo, representa uno de los pocos espacios de diálogo directo entre las partes con influencia sobre las decisiones globales respecto del conflicto.

Contexto internacional y el camino hacia una posible solución

Las reuniones en Ginebra se desarrollan en un contexto donde la guerra en Ucrania ha dejado miles de víctimas civiles y militares, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria que alarma a organizaciones internacionales. Las sanciones económicas impuestas desde 2022 han tenido impacto profundo sobre las economías de los países involucrados y han generado un escenario de tensión diplomática global sin precedentes.

Analistas políticos aseguran que estos diálogos, aunque lentos y llenos de puntos de fricción, pueden ser un paso hacia acuerdos parciales de alto impacto, como el intercambio de prisioneros, corredores seguros para la población civil o acuerdos temporales de cese de fuego en regiones específicas.

La voz de Medinski

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, brindó un balance ante la prensa tras la jornada de negociaciones y calificó el encuentro como productivo, al tiempo que adelantó que próximamente se celebrará una nueva ronda de diálogo enfocada en la resolución del conflicto en Ucrania. Según consignó el sitio Actualidad RT, la reunión entre las delegaciones se extendió por más de dos horas este miércoles.

“Las discusiones se centraron en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones”, escribió en la red social X el jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, quien además se desempeña como secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, luego de las conversaciones mantenidas el martes.

En declaraciones a Sputnik News, Medinski detalló que las negociaciones “ayer fueron muy largas, en diferentes formatos, y hoy duraron aproximadamente dos horas”, en referencia a la dinámica de los encuentros bilaterales y multilaterales desarrollados en Ginebra.

Reacciones y expectativas desde diferentes capitales

Tanto Washington como Bruselas y Moscú emitieron comunicados oficiales al cierre del primer día de conversaciones, resaltando la importancia del diálogo continuo, aunque con visiones distintas sobre los objetivos a alcanzar. Mientras algunos sectores diplomáticos expresan optimismo cauteloso, organizaciones civiles y humanitarias hacen hincapié en la urgencia de resultados concretos que mejoren las condiciones de la población más afectada por el conflicto.