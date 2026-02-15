El arresto se produjo dentro de lo que las autoridades de Japón consideran su zona económica exclusiva (ZEE) en el mar al sudoeste de la prefectura de Nagasaki, tras negarse el capitán a detener la embarcación cuando fue requerida para una inspección oficial.
Japón incauta un barco pesquero chino, detiene a su capitán y eleva la tensión con China
El pesquero, identificado por Kyodo News como el Qiong Dong Yu 11998, viajaba con once personas a bordo, y su capitán, un ciudadano de China de 47 años, fue arrestado bajo la sospecha de eludir la inspección y de operar dentro de aguas bajo jurisdicción japonesa sin autorización. Este caso representa la primera incautación de un barco pesquero chino por parte de Tokio desde 2022, y la primera de cualquier barco extranjero en lo que va de 2026.
Para Japón, la medida forma parte de la aplicación de sus leyes de pesca y de soberanía marítima. El gobierno sostiene que actuó para prevenir la pesca ilegal dentro de su ZEE, y el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, reafirmó el compromiso japonés con la vigilancia y el cumplimiento de las normas marítimas.
El trasfondo de este incidente
Para China, que ya había expresado su molestia por declaraciones recientes de líderes japoneses sobre una posible intervención militar en caso de una crisis en torno a Taiwán, la detención es vista como un acto que podría agravar las relaciones bilaterales. Pekín ha pedido a Japón que respete los acuerdos de pesca existentes y garantice la seguridad y los derechos de la tripulación china, advirtiendo contra acciones coercitivas.
El trasfondo de este incidente no es solo una cuestión de pesca, sino un reflejo de fricciones más amplias en la región Asia Pacífico. Japón y China mantienen desacuerdos prolongados sobre seguridad marítima, soberanía territorial y la influencia de Beijing en Taiwán, lo que convierte cada confrontación, incluso cuando parece técnica o administrativa, en un símbolo de rivalidad estratégica.