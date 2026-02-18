Confirmaron el cierre del paso a Chile tras el hallazgo de un mosquito sospechoso de portar dengue

Según el comunicado que enviaron las autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores, se procederá al cierre temporal del tránsito vehicular por el túnel internacional Cristo Redentor para realizar "una aplicación química" luego del "hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis", es decir, el mosquito portador del dengue.

En detalle, el flujo vehicular se interrumpirá desde las 10 del jueves 19 de febrero hasta el próximo viernes 20 de febrero al mediodía. Los cortes del tránsito en alta montaña se efectuarán a la altura de Guardia Vieja en Chile y en la localidad de Uspallata de este lado de la cordillera.