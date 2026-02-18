El paso a Chile se verá, una vez más, interrumpido a través de la ruta terrestre de alta montaña. Pero esta vez no será por un accidente vial o por las inclemencias climáticas, sino porque se realizará un operativo de desinfección tras el hallazgo de un mosquito del dengue.
Confirmaron el cierre del paso a Chile tras el hallazgo de un mosquito sospechoso de portar dengue
La medida en el paso a Chile por alta montaña comenzará en la mañana del jueves hasta el mediodía del viernes
Según el comunicado que enviaron las autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores, se procederá al cierre temporal del tránsito vehicular por el túnel internacional Cristo Redentor para realizar "una aplicación química" luego del "hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis", es decir, el mosquito portador del dengue.
En detalle, el flujo vehicular se interrumpirá desde las 10 del jueves 19 de febrero hasta el próximo viernes 20 de febrero al mediodía. Los cortes del tránsito en alta montaña se efectuarán a la altura de Guardia Vieja en Chile y en la localidad de Uspallata de este lado de la cordillera.
Antecedente similar en el paso a Chile
Una medida similar a la de este jueves se tomó prácticamente a la misma altura del año pasado. En la previa de lo que fue el fin de semana largo de Carnaval, se anunció el cierre del paso a Chile luego de la detección del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue. La suspensión del tránsito también demoró una jornada completa tras las tareas de desinfección que se realizaron en el complejo ubicado en alta montaña.