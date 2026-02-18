Tras años de ausencia de este tipo de aeronaves en su inventario, un país de América del Sur ha decidido dar un paso decisivo para recuperar lo que había perdido. Su capacidad de surcar los cielos a velocidades que superan la del sonido.

_aviones de combate F16 Fighting Falcon,

El país de América del Sur que adquiere aviones F-16 recupera el poder supersónico de su Fuerza Aérea

Ese país es Argentina, que ha concretado la adquisición de una flota de aviones de combate F16 Fighting Falcon, un modelo emblemático que ha marcado la historia de la aviación militar mundial. Con esta compra, la Fuerza Aérea Argentina restablece su poder supersónico, ausente desde la retirada de los cazas Mirage III, y se proyecta nuevamente como un actor relevante en la región.