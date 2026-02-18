El país de América Latina que adquiere el barco más avanzado de la región: orgullo de la industria nacional

La Plataforma Estratégica de Superficie, la primera fragata que se construirá en Colombia, rompe moldes en la industria naval del continente. Su diseño, basado en estándares internacionales y desarrollado en alianza con el astillero Damen Naval y la certificadora Lloyd’s Register, permite integrar sistemas electrónicos y de combate modernos, además de facilitar futuras actualizaciones sin alterar la estructura básica de la nave.

Plataforma Estratégica de Superficie (PES) (2)

Un barco construido con orgullo nacional

Con aproximadamente 107,5 metros de eslora y una configuración modular que balancea versatilidad operativa con eficiencia industrial, esta fragata representa un verdadero hito para la industria local. Colombia se posiciona así como el tercer país en América Latina con capacidad para construir este tipo de buques complejos bajo licencia, gracias a la transferencia tecnológica y al desarrollo de talento especializado en ingeniería naval.

Características que destacan

Diseño modular de vanguardia: la fragata está basada en el modelo Damen SIGMA 10514, una arquitectura naval moderna que permite la integración progresiva de sensores, sistemas de combate y equipos electrónicos, según las necesidades operativas.

Capacidades multipropósito: aunque aún en construcción, y proyectada para ser entregada a la Armada Colombiana hacia 2030, esta plataforma está pensada para cumplir una amplia gama de misiones, Desde guerra antisuperficie y antiaérea hasta control del espacio marítimo, vigilancia y cooperación internacional en ejercicios navales conjuntos.

Autonomía estratégica e industrial: la fragata no solo refuerza la capacidad operativa de la Armada Nacional, sino que también impulsa la autonomía tecnológica de Colombia , consolidando habilidades de construcción naval de alto nivel en el país y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

, consolidando habilidades de construcción naval de alto nivel en el país y reduciendo la dependencia de proveedores externos. Implicancias regionales: más allá de su valor técnico, este proyecto proyecta a Colombia como un actor industrial y militar relevante en la región, donde tradicionalmente pocas naciones han desarrollado programas de construcción naval de esta envergadura.

Este logro se suma a otros avances recientes de la Armada Colombiana, como la entrega del patrullero oceánico ARC “24 de Julio”, el buque más grande diseñado y construido en la historia de Colombia hasta ahora, que simboliza el crecimiento sostenido de la capacidad marítima nacional.