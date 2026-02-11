Estudio determinó que un suplemento dietario común baja la agresividad

omega.jpg El Omega-3 tiene más beneficios de lo que se creía, según el estudio.

El impacto del omega-3 en el cerebro según el estudio

El neurocriminólogo Adrian Raine, autor principal del trabajo, sostiene que la suplementación con estos ácidos grasos ayuda a regular procesos biológicos críticos. El mecanismo parece estar relacionado con la reducción de la inflamación y el mantenimiento de las funciones neuronales básicas. Gracias a este estudio, se determinó que la reducción de la agresividad abarca tanto las reacciones impulsivas ante una provocación como las conductas hostiles planificadas con antelación.

Anteriormente, la ciencia ya había vinculado la falta de una buena nutrición con el desarrollo de comportamientos antisociales. La inclusión de fuentes saludables de grasa en la dieta permitiría que el cerebro funcione con mayor equilibrio. Aunque no se considera una solución definitiva para erradicar la violencia social, los científicos consideran que los datos son suficientes para recomendar su uso en ámbitos clínicos y comunitarios.

Beneficios del pescado y la nutrición adecuada

salmon

Para las familias que enfrentan problemas de conducta en menores, el incremento de las porciones semanales de pescado representa una alternativa sencilla y económica. Este alimento aporta las dosis necesarias de nutrientes para favorecer el bienestar mental y físico. El estudio subraya que el consumo de suplementos de omega-3 es seguro y accesible, lo que facilita su implementación en diferentes entornos, desde el hogar hasta el sistema de justicia penal.

Además de los efectos sobre la agresividad, este tipo de grasas esenciales ofrece ventajas conocidas para la salud cardiovascular. Los investigadores sugieren que la ciencia debe seguir explorando estos vínculos a largo plazo para consolidar los beneficios observados en las etapas cortas de tratamiento. Por ahora, la evidencia acumulada invita a considerar la alimentación como una herramienta preventiva fundamental para mejorar la convivencia y la salud emocional de la población.