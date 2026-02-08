Bajar de peso con esta dieta: la receta de bastones de espinaca para adelgazar

Si a estos bastones de espinaca que salen súper deliciosos, se los incorpora a una dieta, los beneficios son muchos. Se cocinan al horno y se obtienen todos los nutrientes de la espinaca, verdura que se debería consumir todo el año.
Esta receta se puede degustar de la manera que uno más prefiera. Puede ir acompañada de una rica ensalada en un almuerzo o cena, o simplemente comer como snack en una picada.
La receta saludable para darle un mimo al cuerpo y ayudarlo a bajar de peso con una buena dieta, es muy fácil de hacer, ya que el paso a paso es de lo más accesible.
Estamos hablando de una receta que no se hace con harina refinada, se destaca por ser bastante liviana, y es dueña de una capa crocante por fuera, y una consistencia suave y apetecible en su interior.
El sitio Todo Noticias recomienda esta manera de hacer la receta de bastones de espinaca, que salen espectaculares.
Dieta para bajar de peso: la receta de bastones de espinaca
Para poner manos a la obra y hacer esta receta saludable para adelgazar, es necesario contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada
- Aceite en spray o de oliva
Dieta para adelgazar: paso a paso de la receta para bajar de peso
- La receta se inicia calentando el horno a 200 grados.
- Lavar con abundante agua las hojas de espinaca, eliminar los tallos y cocinar al vapor en una cacerola durante 2 minutos. Dejar reposar en un colador para que se escurra el agua. Picar bien finito.
- En una olla o recipiente similar, poner la espinaca picada junto con los huevos, avena, ajo, queso y condimentos. Se formará una pasta húmeda y moldeable.
- Con las manos, formar pequeños bastones y poner en una bandeja, levemente rociada con aceite en spray o aceite de oliva. Llevar al horno precalentado.
- Cocinar por unos 20 minutos y girar que queden dorados de todos lados.