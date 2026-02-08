Bajar de peso con esta dieta: la receta de bastones de espinaca para adelgazar

La receta saludable para darle un mimo al cuerpo y ayudarlo a bajar de peso con una buena dieta, es muy fácil de hacer, ya que el paso a paso es de lo más accesible.

Estamos hablando de una receta que no se hace con harina refinada, se destaca por ser bastante liviana, y es dueña de una capa crocante por fuera, y una consistencia suave y apetecible en su interior.

El sitio Todo Noticias recomienda esta manera de hacer la receta de bastones de espinaca, que salen espectaculares.

receta-bastones-espinaca-bajar-de-peso-dieta

Dieta para bajar de peso: la receta de bastones de espinaca

Para poner manos a la obra y hacer esta receta saludable para adelgazar, es necesario contar con estos ingredientes:

Ingredientes

1 atado grande de espinaca

2 huevos

1 taza de avena procesada

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Sal

Pimienta

Nuez moscada

Aceite en spray o de oliva

receta-bastones-espinaca-bajar-de-peso-dieta1

Dieta para adelgazar: paso a paso de la receta para bajar de peso