Cómo preparar salsa de tomate casera: la receta de la conserva de ingredientes tradicionales

Entre todas las recetas que incluyen salsa de tomate, se destacan las pastas, pizzas y muchas otras preparaciones, como por ejemplo salchichitas con salsa, pollo a la portuguesa, tomaticán, etc.

Para poder hacer salsa, es necesario comprar algunos cajones de tomates de buena calidad, para comenzar con la producción.

receta-salsa-de-tomate2

Receta de salsa de tomate casera

En un mes de febrero donde el tomate comienza a transformarse en el protagonista de la temporada, es un estupendo plan elaborar esta receta, ya que no hay nada mejor que tener una buena cantidad de botellas y frascos, para disfrutar los 365 días del año.

receta-salsa-de-tomate1

Ingredientes

1 cajón de tomates perita (aproximadamente 17 kilos)

Ajo

Albahaca

Sal gruesa

Botellas y frascos

Máquina trituradora

Tacho de 100 o 200 litros

receta-salsa-de-tomate3

Receta de salsa de tomate casera en conserva, paso a paso