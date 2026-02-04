Cómo preparar salsa de tomate casera: la receta de la conserva de ingredientes tradicionales

El tomate en Argentina se cosecha entre diciembre y mayo. Comenzando febrero de 2026, esta preciada verdura está en su máximo esplendor, por lo que es el mejor momento para poner manos a la obra y elaborar salsa de tomate casera con una receta única e incomparable.
Hacer salsa casera, solo, en pareja o con la familia, es una experiencia muy gratificante. Esta ceremonia se hace desde añares y una tradición que se ha ido trasladando de generación en generación.
Lo mejor de elaborar esta receta de salsa casera que lleva simples ingredientes, ya sea para almacenar en botellas y frascos, es que se puede aprovechar todo el año, para utilizar en todo tipo de comidas
Entre todas las recetas que incluyen salsa de tomate, se destacan las pastas, pizzas y muchas otras preparaciones, como por ejemplo salchichitas con salsa, pollo a la portuguesa, tomaticán, etc.
Para poder hacer salsa, es necesario comprar algunos cajones de tomates de buena calidad, para comenzar con la producción.
Receta de salsa de tomate casera
En un mes de febrero donde el tomate comienza a transformarse en el protagonista de la temporada, es un estupendo plan elaborar esta receta, ya que no hay nada mejor que tener una buena cantidad de botellas y frascos, para disfrutar los 365 días del año.
Ingredientes
- 1 cajón de tomates perita (aproximadamente 17 kilos)
- Ajo
- Albahaca
- Sal gruesa
- Botellas y frascos
- Máquina trituradora
- Tacho de 100 o 200 litros
Receta de salsa de tomate casera en conserva, paso a paso
- Lo primero que se hace es limpiar muy bien las botellas y frascos que están almacenados, salvo que uno decida comprarlos nuevos. Esterilizar hirviéndolos en agua caliente. Asegurarse de tener las tapas adecuadas y esterilizadas.
- Lavar con abundante agua los tomates peritas y colocar arriba de una mesa o un tablero en el patio de casa. Debajo del parral o una buena sombra, es lo ideal.
- Cortar los tomates en mitades y distribuir por todo el mesón. Agregar sal, hojas de albahaca y dientes de ajo.
- Moler los tomates en la trituradora y almacenar en un recipiente grande, tipo fuentón.
- Empezar a llenar las botellas o frascos con salsa. Agregar hojas de albahaca y dientes de ajo. Funciona muy bien rellenar las botellas con un sachet de leche, con las puntas cortadas.