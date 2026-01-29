Cómo hacer empanadas caseras de carne: la receta con masa criolla y relleno jugoso

Se dice que fueron los españoles que introdujeron las empanadas en el continente americano y de allí se fue diversificando en todas las regiones, cada una con sus propias características y culturas.

Comer empanadas es una tradición y siempre es una buena idea hacerlas en casa, con una receta tradicional que la mayoría conoce y todo el mundo la puede elaborar.

Para degustar las mejores empanadas caseras, es una decisión inteligente seguir el paso a paso del sitio Receta fácil, sobre una de las recetas más espectaculares que ofrece la cocina mundial.

Receta de empanadas caseras de carne

Ingredientes

1 huevo

1/2 taza de agua tibia

1 cucharadita de sal

3 tazas de harina de trigo

1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente)

Para el relleno (opción clásica de carne)

250 g de carne molida de vaca

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

1/2 pimiento rojo picado

1 huevo duro picado (opcional)

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Para la masa:

Mezclar en un recipiente grande la harina y la sal.

Agregar la manteca con la harina y la sal. Mezclar con la mano hasta que los ingredientes se hayan integrado bien.

se hayan integrado bien. Sumar el huevo y el agua tibia. Amasar hasta lograr una masa suave y dejar reposar, tapado con un repasador, por unos 30 minutos.

Para el relleno:

Sofreír en una sartén la cebolla, ajo y pimiento.

Agregar la carne molida, hasta alcanzar un dorado perfecto.

molida, hasta alcanzar un dorado perfecto. Condimentar con el comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinar unos instantes más.

Dejar enfriar el preparado, hasta el momento de armar las empanadas.

Receta de empanadas caseras, paso a paso