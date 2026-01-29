Cómo hacer empanadas caseras de carne: la receta con masa criolla y relleno jugoso

No hay nada más rico que preparar unas riquísimas empanadas caseras de carne, hechas con las propias manos. Se hacen con una receta única y especial, con una masa que sale especial y un relleno que literalmente, es para chuparse los dedos.
La receta de estas deliciosas empanadas, se logran con ingredientes que son fáciles de conseguir y un paso a paso fácil de llevar adelante.
Se trata de una de las comidas típicas de Argentina, al igual que el asado.
Se dice que fueron los españoles que introdujeron las empanadas en el continente americano y de allí se fue diversificando en todas las regiones, cada una con sus propias características y culturas.
Comer empanadas es una tradición y siempre es una buena idea hacerlas en casa, con una receta tradicional que la mayoría conoce y todo el mundo la puede elaborar.
Para degustar las mejores empanadas caseras, es una decisión inteligente seguir el paso a paso del sitio Receta fácil, sobre una de las recetas más espectaculares que ofrece la cocina mundial.
Receta de empanadas caseras de carne
Ingredientes
- 1 huevo
- 1/2 taza de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 3 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente)
Para el relleno (opción clásica de carne)
- 250 g de carne molida de vaca
- 1 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 pimiento rojo picado
- 1 huevo duro picado (opcional)
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Para la masa:
- Mezclar en un recipiente grande la harina y la sal.
- Agregar la manteca con la harina y la sal. Mezclar con la mano hasta que los ingredientes se hayan integrado bien.
- Sumar el huevo y el agua tibia. Amasar hasta lograr una masa suave y dejar reposar, tapado con un repasador, por unos 30 minutos.
Para el relleno:
- Sofreír en una sartén la cebolla, ajo y pimiento.
- Agregar la carne molida, hasta alcanzar un dorado perfecto.
- Condimentar con el comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinar unos instantes más.
- Dejar enfriar el preparado, hasta el momento de armar las empanadas.
Receta de empanadas caseras, paso a paso
- Estirar la masa hasta que quede bien fina (a gusto) y cortar círculos, del tamaño clásico de una empanada.
- Agregar el preparado de la carne molida en cada círculo y sumar huevo duro si se prefiere.
- Cerrar y hacer el repulgue más lindo del mundo.
- Pintar las empanadas con huevo batido y cocinar por 25 minutos, con un horno a 180º.
- Retirar cuando estén bien doraditas y saborear la mejor receta de empanadas caseras.