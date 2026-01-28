Cómo hacer pan de queso en sartén: la receta fácil y mantecosa en 10 minutos

Hay una receta que todo el mundo pueda hacer en casa, es súper sabrosa e inunda el ambiente con un olorcito casero irresistible. Estamos hablando de pan de queso hecho en una sartén, una receta que se distingue por su humedad, terneza, se hace solo con cinco ingredientes y apenas en 10 minutos.
Este pan de queso no se hace en el horno. Además, se elabora con simples pasos y todo el mundo que lo pruebe, corroborará que es una bendición para el paladar.
Esta receta se destaca por su simpleza. Se hacen en una sartén y como resultado se obtiene un pan de queso con la corteza crujiente, tierna en su interior y con queso desbordante, lleno de sabor.
Quién comparte una receta que es un éxito y sale más que bien, es la cocinera Jennifer Salas Postres, que en su canal de YouTube, explica cómo prepararla, con simples ingredientes y pasos muy fáciles de seguir.
Receta: ingredientes para elaborar pan de queso en sartén
Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y hacer esta delicia:
Ingredientes
- 250 gramos de harina común 0000
- 160 mililitros de agua
- 5 gramos de sal
- 3 gramos de levadura seca (opcional, levadura fresca)
- 8 fetas de queso
Cómo hacer la receta de pan de queso en sartén (paso a paso)
- Colocar la harina en un bol y realizar un hueco en el medio. Incorporar el agua a temperatura ambiente junto con la sal. Remover con los dedos hasta que ésta se disuelva.
- Sumar al agua y la sal la levadura seca y revolver suavemente hasta que se fusionen todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea. En caso de que se utilice levadura fresca en la receta, disolver en agua antes de agregar.
- En la mesada de la cocina o una mesa, amasar suavemente la masa hasta lograr una consistencia sedosa. Colocar el bollo de masa en un recipiente con un poco de aceite o harina. Tapar con un repasador o papel film y esperar que su tamaño se duplique.
- En mesada o una mesa, colocar harina a modo de lluvia y volcar la masa sobre ella. Mover la masa un poco para que se desgasifique y con un cuchillo, cortar en cuatro partes iguales. Estirar cada parte un poco y colocar en el centro dos lonjas de queso en fetas. Luego cerrar los extremos y que quede el lácteo en su interior, bien resguardado.
- Llevar al fuego medio una sartén y comenzar a cocinar el pan de queso. Se calcula unos 4 minutos de cada lado, procurando tapar la sartén para que el vapor también ayude a la cocción.
- Es opcional incorporar diferentes ingredientes en su interior, como por ejemplo trocitos de jamón, panceta, salame, cebolla caramelizada, etc.