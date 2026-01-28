Cómo hacer pan de queso en sartén: la receta fácil y mantecosa en 10 minutos

Este pan de queso no se hace en el horno. Además, se elabora con simples pasos y todo el mundo que lo pruebe, corroborará que es una bendición para el paladar.

Esta receta se destaca por su simpleza. Se hacen en una sartén y como resultado se obtiene un pan de queso con la corteza crujiente, tierna en su interior y con queso desbordante, lleno de sabor.