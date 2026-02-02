Las berenjenas al escabeche son una de las recetas más clásicas y queridas dentro del mundo de las conservas caseras. Su sabor intenso, equilibrado entre lo ácido y lo aromático, las convierte en un infaltable de cualquier picada, entrada o acompañamiento de carnes y asados.
Cómo hacer Berenjenas al escabeche: la receta riquísima y el truco para esterilizar los frascos de vidrio
Las berenjenas al escabeche caseras son una de las recetas ideales para disfrutar en picadas y entradas. Es una conserva llena de sabor
Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, esta receta tradicional conquista tanto a quienes recién se animan a cocinar como a los fanáticos de la cocina artesanal.Las berenjenas al escabeche se destacan por su versatilidad y durabilidad, ya que pueden conservarse durante semanas en la heladera sin perder sabor ni textura.
Ideal para preparar en cualquier época del año, es una de las recetas que siempre sorprenden y elevan la mesa con un toque casero, sabroso y lleno de carácter.
Receta para hacer berenjenas al escabeche
Ingredientes
- 4 berenjenas
- 2 cdas. de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre blanco
- 1 taza de agua
- 1 cda. de ají molido
- 1 cda. de orégano
- 1 hoja de laurel
- 1 cda. de ajo picado
- 2 cdtas. de perejil picado
- 2 tazas de aceite de girasol
Cómo preparar berenjenas en escabeche: la receta paso a paso
- Primero, corta las berenjenas lavadas en rodajas de 1 centímetro de grosor, sin retirarles la piel.
- A continuación, deja reposar las berenjenas en una rejilla, espolvorea sal y deja reposar por 1 hora. Pasado ese tiempo, enjuaga.
- En una olla con vinagre y agua hirviendo, coloca las rodajas de berenjenas y cocina por unos 5 minutos. Retira y deja escurriendo en un colador.
- En un frasco limpio y esterilizado, coloca las berenjenas de forma ordenada, agregando especias entre capa y capa.
- Cubre la parte superior con aceite, hasta que las berenjenas queden bien cubiertas. Lo ideal es que se unifiquen los ingredientes por algunos días.
Cómo esterilizar frascos de vidrio
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 ml
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 °C durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con tu conserva.