Cómo hacer Berenjenas al escabeche: la receta riquísima y el truco para esterilizar los frascos de vidrio

Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, esta receta tradicional conquista tanto a quienes recién se animan a cocinar como a los fanáticos de la cocina artesanal.Las berenjenas al escabeche se destacan por su versatilidad y durabilidad, ya que pueden conservarse durante semanas en la heladera sin perder sabor ni textura.

Ideal para preparar en cualquier época del año, es una de las recetas que siempre sorprenden y elevan la mesa con un toque casero, sabroso y lleno de carácter.