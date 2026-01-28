Cómo se hace la salsa Alfredo: la receta para acompañar pastas con 5 ingredientes y en 7 minutos

Fácil y rápida de preparar, la salsa Alfredo se convirtió en una de las recetas favoritas para quienes buscan un plato reconfortante sin demasiadas complicaciones. Con el paso del tiempo, la preparación fue evolucionando y hoy existen versiones que incorporan un roux de harina y manteca, similar al de la salsa blanca, para lograr una consistencia aún más cremosa y envolvente.

Perfecta para personalizar con hierbas, pimienta o nuez moscada, la salsa Alfredo realza cualquier plato de pastas, desde fettuccine hasta tallarines o ñoquis. Sin dudas, una de esas recetas infaltables que elevan una comida simple a un nivel irresistible.