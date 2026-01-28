Cómo se hace la salsa Alfredo: la receta para acompañar pastas con 5 ingredientes y en 7 minutos

La salsa Alfredo es una de las opciones más clásicas y cremosas dentro del mundo de las recetas italianas adaptadas a la cocina cotidiana. Ideal para acompañar todo tipo de pastas, esta guarnición se destaca por su textura espesa y su sabor intenso, logrado a partir de ingredientes simples como manteca, crema de leche y queso parmesano.
Fácil y rápida de preparar, la salsa Alfredo se convirtió en una de las recetas favoritas para quienes buscan un plato reconfortante sin demasiadas complicaciones. Con el paso del tiempo, la preparación fue evolucionando y hoy existen versiones que incorporan un roux de harina y manteca, similar al de la salsa blanca, para lograr una consistencia aún más cremosa y envolvente.
Perfecta para personalizar con hierbas, pimienta o nuez moscada, la salsa Alfredo realza cualquier plato de pastas, desde fettuccine hasta tallarines o ñoquis. Sin dudas, una de esas recetas infaltables que elevan una comida simple a un nivel irresistible.
Recetas: cómo preparar la salsa Alfredo para acompañar pastas
Ingredientes:
- 1/4 taza de manteca
- 1 taza de crema de leche
- 1 diente de ajo machacado
- 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1/4 taza de perejil fresco
Procedimiento:
- Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
- A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
- Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.
Trucos para lograr una salsa Alfredo cremosa
- Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
- La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
- Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
- La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.
¡Listo! Ya tienes la receta de la salsa Alfredo con todos sus ingredientes y pasos, una guarnición cremosa ideal para acompañar las pastas, así como también cualquier tipo de carne, pescados, mariscos y pollo.
La pasta que mejor combina con la salsa Alfredo es el fettuccini o fideos cinta, ya que se crea una combinación de texturas y sabores agradables al paladar. Sin embargo, puedes usarla para acompañar tallarines, fideos moñito o lo que más te guste.