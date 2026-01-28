Inicio Recetas Bizcochuelo
Dieta para adelgazar: cómo preparar un Bizcochuelo de chocolate y lentejas con una receta fácil y sabrosa

Para las personas que buscan seguir una dieta saludable, este bizcochuelo de chocolate y lentejas es una de las mejores recetas para la merienda

Antonella Prandina
El bizcochuelo de lentejas y chocolate es una de las recetas más nutritivas y sabrosas para incluir legumbres en la dieta.

El bizcochuelo de lentejas y chocolate es una de esas recetas que sorprenden por su sabor y su perfil nutritivo. Aunque su ingrediente principal sean este tipo de legumbres, esta torta se destaca por su intenso gusto a chocolate, lo que la convierte en un postre ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar placer.

La clave de esta preparación está en entender que se trata de un bizcochuelo de chocolate con un giro nutritivo: al reemplazar parte de la harina por lentejas cocidas, se logra una textura húmeda y suave, además de reducir los hidratos de carbono y aumentar el aporte de proteínas, fibra, hierro y otros nutrientes esenciales en la dieta. Para potenciar su sabor, se recomienda usar cacao amargo y chocolate de buena calidad.

Este bizcochuelo de lentejas y chocolate admite múltiples variantes, como chips de chocolate, frutos secos o una cobertura de chocolate amargo, lo que lo vuelve versátil y tentador. Sin dudas, una de las recetas creativas que permiten sumar legumbres a la alimentación diaria de una forma diferente y deliciosa.

Dieta saludable: receta para hacer bizcochuelo de lentejas y chocolate

El bizcochuelo de lentejas y chocolate no tiene gusto a legumbres. Todo lo contrario: su sabor intenso al cacao y las chispas la convierten en un postre perfecto para comer rico y saludable. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina.

¿Qué necesitas para hacer un bizcochuelo de chocolate y lentejas en un molde chico?

Ingredientes:

  • 100 g de manteca
  • 200 g de azúcar
  • 200 g de lentejas cocidas
  • 1 cda. de miel
  • Esencia de vainilla
  • 100 g de harina común
  • 70 g de harina integral
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • 3 cdas. de cacao
  • 50 ml. de leche (opcional)
  • 2 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 1 puñado de chips de chocolate (opcional)
Cómo preparar la receta del bizcochuelo de lentejas y chocolate

  1. Primero, en el vaso de la licuadora, coloca la manteca pomada y licúa un poco hasta que se empaste. Agrega los huevos de a uno (se debe cortar un poco).
  2. A continuación, agrega la mitad de las lentejas cocidas y, cuando estén integradas, agrega el resto. Suma el azúcar y licúa hasta formar una mezcla homogénea. Reserva en un bol.
  3. En un recipiente aparte, mezcla la harina común, la harina integral, el cacao amargo, la sal y el polvo de hornear.
  4. Luego, integra los secos a la preparación húmeda, usando una espátula o cuchara de madera. Si queda muy espesa, agrega un chorrito de leche. Suma esencia de vainilla, los chips de chocolate y miel.
  5. Una vez que la masa esté bien integrada, pásala a un molde pequeño enharinado y enmantecado y cocina el bizcochuelo de lentejas y chocolate en el horno a 170 °C por 50 minutos o hasta que, al pincharlo con un palillo, este salga seco.

