El bizcochuelo de lentejas y chocolate es una de esas recetas que sorprenden por su sabor y su perfil nutritivo. Aunque su ingrediente principal sean este tipo de legumbres, esta torta se destaca por su intenso gusto a chocolate, lo que la convierte en un postre ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar placer.
Dieta para adelgazar: cómo preparar un Bizcochuelo de chocolate y lentejas con una receta fácil y sabrosa
Para las personas que buscan seguir una dieta saludable, este bizcochuelo de chocolate y lentejas es una de las mejores recetas para la merienda
La clave de esta preparación está en entender que se trata de un bizcochuelo de chocolate con un giro nutritivo: al reemplazar parte de la harina por lentejas cocidas, se logra una textura húmeda y suave, además de reducir los hidratos de carbono y aumentar el aporte de proteínas, fibra, hierro y otros nutrientes esenciales en la dieta. Para potenciar su sabor, se recomienda usar cacao amargo y chocolate de buena calidad.
Este bizcochuelo de lentejas y chocolate admite múltiples variantes, como chips de chocolate, frutos secos o una cobertura de chocolate amargo, lo que lo vuelve versátil y tentador. Sin dudas, una de las recetas creativas que permiten sumar legumbres a la alimentación diaria de una forma diferente y deliciosa.
Dieta saludable: receta para hacer bizcochuelo de lentejas y chocolate
El bizcochuelo de lentejas y chocolate no tiene gusto a legumbres. Todo lo contrario: su sabor intenso al cacao y las chispas la convierten en un postre perfecto para comer rico y saludable. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina.
¿Qué necesitas para hacer un bizcochuelo de chocolate y lentejas en un molde chico?
Ingredientes:
- 100 g de manteca
- 200 g de azúcar
- 200 g de lentejas cocidas
- 1 cda. de miel
- Esencia de vainilla
- 100 g de harina común
- 70 g de harina integral
- 1 cda. de polvo de hornear
- 3 cdas. de cacao
- 50 ml. de leche (opcional)
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
- 1 puñado de chips de chocolate (opcional)
Cómo preparar la receta del bizcochuelo de lentejas y chocolate
- Primero, en el vaso de la licuadora, coloca la manteca pomada y licúa un poco hasta que se empaste. Agrega los huevos de a uno (se debe cortar un poco).
- A continuación, agrega la mitad de las lentejas cocidas y, cuando estén integradas, agrega el resto. Suma el azúcar y licúa hasta formar una mezcla homogénea. Reserva en un bol.
- En un recipiente aparte, mezcla la harina común, la harina integral, el cacao amargo, la sal y el polvo de hornear.
- Luego, integra los secos a la preparación húmeda, usando una espátula o cuchara de madera. Si queda muy espesa, agrega un chorrito de leche. Suma esencia de vainilla, los chips de chocolate y miel.
- Una vez que la masa esté bien integrada, pásala a un molde pequeño enharinado y enmantecado y cocina el bizcochuelo de lentejas y chocolate en el horno a 170 °C por 50 minutos o hasta que, al pincharlo con un palillo, este salga seco.