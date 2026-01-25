Cómo hacer Alfajores de maicena: la receta golosa y casera con 9 ingredientes y que se deshace en la boca

Esta receta tradicional destaca por su simpleza y por no requerir conocimientos avanzados de pastelería, lo que la vuelve ideal tanto para principiantes como para quienes buscan un resultado casero perfecto. Con pocos ingredientes y un paso a paso rápido, es posible lograr alfajores tiernos, aromáticos y con la textura justa, ideales para acompañar el mate, el café o compartir en reuniones familiares.

Además de ser una de las recetas más preparadas en fechas especiales, los alfajores de maicena son una excelente opción para quienes disfrutan de los sabores clásicos argentinos, donde el dulce de leche es protagonista absoluto. Un postre simple, rendidor y con sabor a tradición.