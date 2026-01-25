Cómo hacer Alfajores de maicena: la receta golosa y casera con 9 ingredientes y que se deshace en la boca

Los alfajores de maicena son un clásico infaltable dentro de las recetas más queridas de la gastronomía argentina. Su combinación de tapas suaves y frágiles, elaboradas con maicena, rellenas con abundante dulce de leche y terminadas con coco rallado en los bordes, los convierte en una verdadera tentación que se deshace en la boca.
Esta receta tradicional destaca por su simpleza y por no requerir conocimientos avanzados de pastelería, lo que la vuelve ideal tanto para principiantes como para quienes buscan un resultado casero perfecto. Con pocos ingredientes y un paso a paso rápido, es posible lograr alfajores tiernos, aromáticos y con la textura justa, ideales para acompañar el mate, el café o compartir en reuniones familiares.
Además de ser una de las recetas más preparadas en fechas especiales, los alfajores de maicena son una excelente opción para quienes disfrutan de los sabores clásicos argentinos, donde el dulce de leche es protagonista absoluto. Un postre simple, rendidor y con sabor a tradición.
Receta para hacer alfajores de maicena
Ingredientes:
Para las tapas:
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)
- 2 yemas de huevo
- 100 g de harina de trigo
- 200 g de maicena
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Opcional: 1/2 cdta. de sal
Para el relleno:
- 1 pote de dulce de leche
- Coco rallado
Cómo preparar alfajores de maicena: la receta, paso a paso
- Primero, tamiza la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal. Reserva.
- En un bol aparte, coloca la manteca pomada, las yemas de huevo, añade el azúcar glass y mezcla bien hasta unir los ingredientes. Suma las harinas reservadas y revuelve hasta que quede una masa homogénea. Guarda en la heladera.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 160 ºC. Luego, retira la masa de la heladera, estírala y corta las tapas de los alfajores con un molde o boca de un vaso. Hornéalas durante 20-25 minutos.
- Para finalizar, retira las tapas del horno y arma los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y el rebozado de coco rallado.