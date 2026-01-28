Usando un poco de vinagre: cómo hacer que el bizcochuelo quede más esponjoso

Para mejorar recetas, limpiar una mancha en la ropa, destapar una cañería o lavar los vegetales, siempre es bueno tener a mano una botella de vinagre. El vinagre es un producto ácido y natural que se elabora por fermentación de frutas, cáscaras y legumbres.
No solo se puede usar vinagre para todo lo anterior. Siguiendo ciertos pasos y consejos, el vinagre se puede utilizar en la cocina para transformar los panificados y leudados. Hoy te cuento cómo usar vinagre para que el bizcochuelo quede más esponjoso.
El bizcochuelo o bizcocho es una preparación bastante antigua que se prepara con huevos, harina, azúcar, aceite, leche y algún saborizante. El bizcochuelo se adapta a las culturas y sabores del mundo, puede ser dulce, salado, relleno o glaseado.
Lograr una buena altura y textura en el bizcochuelo no es tarea fácil. Existen algunos errores en la cocina, cocción y preparación que pueden bajar la masa y robarle la esponjosidad.
Cómo usar vinagre para que el bizcochuelo quede más esponjoso
¿Por qué hay que poner vinagre en la mezcla del bizcochuelo? El vinagre funciona como agente de levado químico sin alterar el sabor de la mezcla.
Lo ideal es utilizar vinagre de manzana o de vino blanco combinados con una cucharadita de bicarbonato de sodio. El ácido del vinagre se mezcla con el bicarbonato (opuestos entre sí) y se produce una reacción química inmediata que eleva el bizcochuelo en el horno.
En esta reacción se produce dióxido de carbono en forma de burbujas, lo cual es ideal para montar y elevar un bizcochuelo más rápido y mejor. Se puede usar en bizcochos, panes, masas de tarta, merengues y postres que requieran leudado.
Como si fuera poco, el vinagre en repostería puede alargar la vida de ciertas recetas, actuando como conservante natural. Por ejemplo, en galletas secas.
El vinagre realza sabores y aromas en las preparaciones. Al añadir una cucharadita de vinagre en las masas, los ingredientes se potencian y el dulzor de las recetas se equilibra. También proporciona humedad y ternura a las masas.
Un truco con vinagre y algo más: consejos para que el bizcochuelo quede perfecto
- Nunca abras el horno durante la cocción del bizcochuelo. Los cambios bruscos de calor arruinan la preparación.
- Precalienta bien el horno y controla la temperatura durante el horneado.
- Bate bien los ingredientes y mide la cantidad de mezcla que colocas en el molde. Un molde muy lleno puede ser un problema.