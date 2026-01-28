Usando un poco de vinagre: cómo hacer que el bizcochuelo quede más esponjoso

Lograr una buena altura y textura en el bizcochuelo no es tarea fácil. Existen algunos errores en la cocina, cocción y preparación que pueden bajar la masa y robarle la esponjosidad.

Cómo usar vinagre para que el bizcochuelo quede más esponjoso

¿Por qué hay que poner vinagre en la mezcla del bizcochuelo? El vinagre funciona como agente de levado químico sin alterar el sabor de la mezcla.

Lo ideal es utilizar vinagre de manzana o de vino blanco combinados con una cucharadita de bicarbonato de sodio. El ácido del vinagre se mezcla con el bicarbonato (opuestos entre sí) y se produce una reacción química inmediata que eleva el bizcochuelo en el horno.

vinagre y bizcochuelo Con una cucharada de vinagre basta para que el bizcochuelo quede aireado y esponjoso.

En esta reacción se produce dióxido de carbono en forma de burbujas, lo cual es ideal para montar y elevar un bizcochuelo más rápido y mejor. Se puede usar en bizcochos, panes, masas de tarta, merengues y postres que requieran leudado.

Como si fuera poco, el vinagre en repostería puede alargar la vida de ciertas recetas, actuando como conservante natural. Por ejemplo, en galletas secas.

El vinagre realza sabores y aromas en las preparaciones. Al añadir una cucharadita de vinagre en las masas, los ingredientes se potencian y el dulzor de las recetas se equilibra. También proporciona humedad y ternura a las masas.

Un truco con vinagre y algo más: consejos para que el bizcochuelo quede perfecto

bizcochuelo Siguiendo algunos consejos puedes evitar una masa sin aire o cruda.