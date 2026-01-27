Truco fácil y rápido para limpiar las rejillas de la cocina y dejarlas impecables sin esfuerzo

4 bolsas con cierre hermético (de plástico con cierres)

Amoníaco

Envase con rociador

Esponja de cocina

Detergente

Rejillas horno cocina Las rejillas del horno de la cocina deben limpiarse al menos una vez por semana.

El primer paso es retirar las rejillas del horno de la cocina y colocarlas (por separado) dentro de las bolsas con cierre hermético. A continuación, traspasa el amoníaco al envase con rociador y mézclado con un poco de agua caliente.

Rocía las rejillas del horno con el amoníaco apenas diluído y cierra las bolsas rápidamente, ya que el olor del amoníaco es muy fuerte. Tendrás que dejar las rejillas en las bolsas por toda una noche.

Al día siguiente, toma una esponja de cocina y detergente y lava las rejillas del horno para poder retirar los restos de suciedad (que estarán flojos) y el amoníaco.

Vuelve a limpiar con agua y detergente hasta que ya no sientas olor a amoníaco en las rejillas del horno y listo, las mismas habrán quedado impecables y sin restos de aceite, grasa, etc.

Embed - How to Clean Stove Grates with Ammonia - Easy and No Scratching

¿Cómo evitar que las rejillas del horno se llenen de grasa rápidamente?

Para evitar que las rejillas del horno de la cocina se llenen de grasa, lo mejor es cocinar siempre con las ollas y sartenes tapadas. Además se aconseja utilizar la campana extractora con sus filtros limpios, y ventilar el ambiente.

Por otro lado, hay que limpiar las superficies diariamente con agua caliente, jabón, vinagre o bicarbonato para prevenir la acumulación de grasa pegajosa.