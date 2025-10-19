Cómo puedo limpiar los pegotes de la rejilla de la cocina: con un truco y dos ingredientes

Hoy te comporto un truco muy sencillo para que puedas eliminar la suciedad acumulada en la rejilla, remover la grasa, quitar los pegotes de comida y limpiar el revestimiento sin gastar de más, usando unos cuando ingredientes naturales que seguro tienes en casa.

rejilla de hornalla Mantener la cocina limpia y libre de malos olores no es una simple tarea estética, evita problemas de salud y favorece la durabilidad de los electrodomésticos.

Con un truco y dos ingredientes: cómo puedo limpiar la mugre de la rejilla de la cocina

Para realizar este truco casero de limpieza vas a necesitar: vinagre blanco de alcohol, bicarbonato de sodio y agua. Lo mejor es usar vinagre de limpieza y medir cuidadosamente las cantidades de cada ingrediente. El vinagre y el bicarbonato, al mezclarse en grandes proporciones, generan una reacción química potente.