Cómo puedo limpiar los pegotes de la rejilla de la cocina: con un truco y dos ingredientes

Cuando decidimos limpiar la cocina en profundidad y desinfectar cada rincón, siempre hay algunas superficies que quedan relegadas o ignoradas. Un ejemplo de ello son las rejillas de las hornallas o quemadores. Normalmente, realizamos una limpieza profunda del horno y las hornallas, pero olvidamos la rejilla que los recubre.
Hoy te comporto un truco muy sencillo para que puedas eliminar la suciedad acumulada en la rejilla, remover la grasa, quitar los pegotes de comida y limpiar el revestimiento sin gastar de más, usando unos cuando ingredientes naturales que seguro tienes en casa.
Con un truco y dos ingredientes: cómo puedo limpiar la mugre de la rejilla de la cocina
Para realizar este truco casero de limpieza vas a necesitar: vinagre blanco de alcohol, bicarbonato de sodio y agua. Lo mejor es usar vinagre de limpieza y medir cuidadosamente las cantidades de cada ingrediente. El vinagre y el bicarbonato, al mezclarse en grandes proporciones, generan una reacción química potente.
- Para comenzar con este truco, retira las rejillas de las hornallas de la cocina. Con un paño húmedo remueve los pegotes más superficiales y las manchas de color negro que suelen quedar por acumulación de grasa y aceite.
- Coloca las rejillas de la cocina en un balde cuadrado, lo bastante grande como para que puedas cubrirlas con agua.
- Llena el balde con agua caliente hasta que las rejillas queden completamente cubiertas. Agrega unas cucharadas de bicarbonato de sodio y unas cucharadas de vinagre. Remueve la mezcla con una cucharas de madera, sin salpicar porque puedes quemarte.
- Deja que las rejillas de la cocina reposen por unos minutos en la mezcla.
- Una vez que el agua se enfríe lo suficiente como para que puedas meter las manos, refriega con una esponja o estropajo, si es metálico mejor.
- Luego de limpiar en profundidad cada parte y caño de la rejilla, enjuaga con abundante agua y deja secar sobre un repasador. Con este sencillo truco puedes limpiar otros objetos de la cocina, como las fuentes o asaderas y las rejillas del horno.
Un truco y algo más: ¿qué otras cosas puedo limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio?
- Puedes combinar estos ingredientes para limpiar el interior del horno. No solo desengrasan y remueven mugre, también neutralizan los malos olores.
- El vinagre y el bicarbonato se pueden usar para destapar cañerías y desagües en la cocina o baño.
- Con una mezcla de vinagre y bicarbonato puedes eliminar el sarro de la pava eléctrica y limpiar en profundidad cada una de sus partes.
- También puedes eliminar el olor feo de la heladera usando un vaso de vinagre o una bolsita de bicarbonato de sodio.