El voto joven abarca a más de 50.000 electores y hay 78% de intención de asistir a las urnas

javier milei con jovenes1 El presidente Javier Milei junto a un grupo de jóvenes. El video hace un llamado a la participación de este sector en las elecciones del domingo.

La intención del voto joven y qué partido los seduce más

De acuerdo con datos de la consultora política Martha Reale, el segmento de 16 a 29 años tiene una fuerte inclinación por apoyar a la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que es la coalición que se formó entre el partido de Milei y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El sondeo de Reale Dalla Torre también arrojó que este grupo tiene una intención de asistir a las urnas por encima del 70%, número que orilla el 78%.

Además, la tendencia en el sector de los sub 30 también hay una inclinación por los oficialismos, como una mayor predisposición a participar de las elecciones.

"Estos datos no hay que tomarlos de manera taxativa porque se sabe que son decisiones que se definen a último momento , pero si hay una tendencia", subrayó la especialista en consultoría política y encuestas.

Los votantes con poca participación política y sin interés

Otra de las consultoras que analizó el voto joven es la Sociopolítica que marcó la apatía, la falta de interés por la política, de participación como de conocimiento de las propuestas.

Sin embargo, el voto joven fue importante es la elecciones presidenciales del 2023, el aval de este grupo de 16 a 25 años superó el 60% o incluso 70% en la segunda vuelta.

Además, la forma de comunicación entre el electorado joven y Milei a través de las redes sociales, las plataformas elegidas por este segmento, representan otro de los componentes que explican el vínculo y la aceptación de las nuevas generaciones.