Javier Milei apeló al voto joven como refuerzo fundamental de campaña para las elecciones

javier milei con jovenes1 Un grupo de jóvenes busca una selfie con Milei. Foto: redes sociales de Javier Milei

Los jóvenes que apoyan a Javier Milei

El factor juvenil fue una de las claves más significativas e inesperadas de las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina. Diversos estudios y encuestas post-electorales señalaron que Milei logró su apoyo más sólido y masivo precisamente entre el segmento de votantes más jóvenes, especialmente de aquellos de entre 16 y 24 años.

Mientras que las franjas etarias mayores tendieron a inclinarse por el oficialismo o por opciones más tradicionales, el candidato libertario obtuvo un respaldo que, según algunos sondeos, superó el 60% o incluso 70% en el grupo de menores de 25 años en la segunda vuelta. Este fenómeno de alineamiento generacional fue decisivo en el resultado final.

La atracción del mensaje libertario en la juventud se explicó, principalmente, por un profundo desencanto con el statu quo y el rechazo a la clase política tradicional. Esta "generación sin casa, sin auto, sin nada", como se la ha denominado, ha vivido la mayor parte de su vida bajo crisis económicas recurrentes, alta inflación y dificultades para acceder a un empleo formal o a la vivienda. El discurso de ruptura, antisistema y de mano dura contra la "casta" resonó como una válvula de escape y una promesa de cambio radical en un grupo que siente que el modelo actual no les ofrece futuro ni oportunidades de progreso.

Otro elemento fundamental en la conexión entre Milei y los jóvenes fue la estrategia de comunicación digital. El candidato libertario supo capitalizar las redes sociales y plataformas como TikTok, YouTube y Twitch, tradicionalmente dominadas por el contenido efímero y el entretenimiento, para difundir sus ideas. Su estilo disruptivo, su lenguaje políticamente incorrecto y la creación de memes y contenido viral lo hicieron atractivo para un público que valora la autenticidad y que está saturado de los formatos y el discurso tradicional de la política. Esto creó un vínculo directo con sus pares que trascendió los medios de comunicación convencionales.

Finalmente, este voto joven no fue una masa homogénea, sino que mostró matices, especialmente en la brecha de género y fueron los varones jóvenes el principal motor del apoyo libertario. Si bien la motivación central fue el hartazgo económico y el anhelo de libertad individual, las posturas de Milei sobre temas sociales -como el aborto, el feminismo y los derechos humanos- generaron discusión dentro del mismo electorado juvenil. No obstante, el deseo de una transformación económica radical, simbolizada en propuestas como la dolarización y el recorte del gasto público, primó sobre otras consideraciones ideológicas, consolidando un fenómeno de voto que redefinió el mapa político del país.

javier milei Javier Milei se puso la campaña al hombro. Foto: X de Javier Milei

Los actos de cierre de campaña

La mesa de coordinación de La Libertad Avanza (LLA) planifica dos actos de cierre de campaña camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre: uno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), previsto para Ezeiza, y otro el jueves 23 en Rosarioen la plaza España con la participación del presidente Javier Milei, quien adoptó un rol protagónico.

La intención es organizar un acto el miércoles 22 en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires, territorio clave para la sumatoria total por la composición del Congreso, y otro al día en Rosario.

En la agenda del presidente figura este viernes una recorrida por el municipio de Tres de Febrero, ubicado en la Primera Sección Electoral.

En las vísperas de la veda electoral, que iniciará el próximo viernes 24, los equipos de campaña se inclinaron por la ciudad de Rosario para el cierre, pese a haber considerado a la provincia de Córdoba.