Un joven encontró un cigarrillo, creyó que era de marihuana y murió intoxicado.

Un joven sufrió una muerte súbita en su lugar de trabajo luego de consumir un cigarrillo contaminado. Michael Lordson, el hombre de 25 años y padre de dos hijas pequeñas, trabajaba en un casino de Nevada, Estados Unidos y unas pocas horas antes de su muerte le había enviado a su pareja un mensaje, acompañado de una foto de un cigarrillo armado que encontró mientras barría en una esquina del establecimiento, comentando que era "su día de suerte".
La autopsia realizada al cuerpo del trabajador, indicaba que la causa de muerte fue intoxicación por fentanilo, una droga sintética extremadamente potente que suele encontrarse mezclada en diversas sustancias. Curiosamente no se encontraron drogas en la escena donde ocurrió la tragedia ni en las pertenencias de Lordson. “No sabemos si llegó a fumar el cigarrillo”, aclaró uno de sus compañeros de trabajo. Lordson trabajaba como empleado de mantenimiento en el Riverside Casino.
Su abuela adoptiva Tamula Mercer, quien lo crió desde los dos años, indicó que Michael no era consumidor de drogas duras. “Él fumaba marihuana, pero detestaba el alcohol, no le gustaba cómo lo hacía sentir. Por eso me resulta difícil entender que haya muerto así”, expresó Mercer, que reside en Arizona y en la actualidad lleva adelante campañas de concientización por los riesgos del fentanilo. Mercer, en diálogo con con el Mirror, también relató que el joven avisó a sus compañeros sobre el hallazgo, aunque nadie lo acompañó en ese momento.
El fentanilo es una droga 50 veces más fuerte que la heroína y representa un riesgo gravísimo incluso para usuarios ocasionales. “Hoy en día te puede matar con solo tocar algo contaminado o incluso al inhalarlo accidentalmente”, advirtió la mujer.
Marcer aseguró que su objetivo ahora es evitar que otras familias pasen por lo mismo: “Solo quiero que la gente sepa el peligro de lo que significa consumir fentanilo, si logramos salvar aunque sea a una persona, habrá valido la pena”.
El inmenso dolor por la pérdida de su nieto Michael le provocó a Mercer un infarto semanas atrás, pero la mujer lejos de rendirse no baja los brazos. Mercer insiste en la necesidad de informar a la sociedad sobre el impacto del fentanilo y la capacidad que tiene de contaminar drogas recreativas, generando un riesgo letal en situaciones cotidianas.
El caso de Lordson representa para la mujer un llamado de atención sobre la urgencia de extremar precauciones, y le reclama a las autoridades que destinen fondos para campañas más profundas que permitan llamar la atención a los jóvenes.