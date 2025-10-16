Un joven encontró un cigarrillo, creyó que era de marihuana y murió intoxicado.

Contaminado joven intoxicado

El fentanilo es una droga 50 veces más fuerte que la heroína y representa un riesgo gravísimo incluso para usuarios ocasionales. “Hoy en día te puede matar con solo tocar algo contaminado o incluso al inhalarlo accidentalmente”, advirtió la mujer.

Marcer aseguró que su objetivo ahora es evitar que otras familias pasen por lo mismo: “Solo quiero que la gente sepa el peligro de lo que significa consumir fentanilo, si logramos salvar aunque sea a una persona, habrá valido la pena”.

El inmenso dolor por la pérdida de su nieto Michael le provocó a Mercer un infarto semanas atrás, pero la mujer lejos de rendirse no baja los brazos. Mercer insiste en la necesidad de informar a la sociedad sobre el impacto del fentanilo y la capacidad que tiene de contaminar drogas recreativas, generando un riesgo letal en situaciones cotidianas.

El caso de Lordson representa para la mujer un llamado de atención sobre la urgencia de extremar precauciones, y le reclama a las autoridades que destinen fondos para campañas más profundas que permitan llamar la atención a los jóvenes.