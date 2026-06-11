Mejor que la plancha: el sencillo ejercicio para conseguir un abdomen plano casi sin esfuerzo

Pocos lo saben: este es el ejercicio que llega para destronar a la plancha abdominal

La preparadora física Florencia Franchini explica que la mayoría de las personas entrenan abdomen, aunque sin activar el abdomen real. Por lo tanto, no es suficiente con realizar plancha u otros ejercicios similares, ya que esto no despertará la musculatura más profunda.

En este sentido, la sugerencia pasa por realizar el vacío abdominal, un ejercicio que trabaja el transverso abdominal. Este músculo que funciona como una faja interna y ayuda a reducir la cintura, proteger la espalda y mejorar la postura.