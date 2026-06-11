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Mejor que la plancha: el sencillo ejercicio para conseguir un abdomen plano casi sin esfuerzo

Aunque la plancha es un ejercicio de amplio prestigio, existen otros movimientos que garantizan mejores resultados con menor esfuerzo

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Reemplazá este ejercicio por otra opción más efectiva.

Reemplazá este ejercicio por otra opción más efectiva.

La plancha es uno de los ejercicios infalibles para conseguir un abdomen plano en cuestión de semanas o meses. Sin embargo, es una técnica que requiere de mucho esfuerzo y constancia. Por suerte, también existen otros movimientos que podemos incorporar a la rutina de entrenamiento y conseguir iguales o mejores resultados.

Pocos lo saben: este es el ejercicio que llega para destronar a la plancha abdominal

La preparadora física Florencia Franchini explica que la mayoría de las personas entrenan abdomen, aunque sin activar el abdomen real. Por lo tanto, no es suficiente con realizar plancha u otros ejercicios similares, ya que esto no despertará la musculatura más profunda.

En este sentido, la sugerencia pasa por realizar el vacío abdominal, un ejercicio que trabaja el transverso abdominal. Este músculo que funciona como una faja interna y ayuda a reducir la cintura, proteger la espalda y mejorar la postura.

ejercicio plancha abdomen
La plancha es cosa del pasado. Conocé el ejercicio que llega para destronarla.

La plancha es cosa del pasado. Conocé el ejercicio que llega para destronarla.

Es clave ejecutar la técnica de manera correcta para evitar lesiones, ya que el vacío abdominal no consiste en apretar el abdomen, sino de aspirar el abdomen hacia adentro y arriba. Además, para mejores resultados, Franchini sugiere hacerlo todas las mañanas en ayunas.

Para realizar el ejercicio, tendrás que respetar las siguientes pautas:

  • Ponerte de pie o ligeramente inclinada hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas.
  • Luego, inhalar 2 segundos por la nariz y exhalar 4 segundos por la boca. Es fundamental que la respiración se concentre en llenar la caja torácica y no el estómago. Repetir tres veces para preparar el diafragma.
  • En la tercera exhalación, soltar absolutamente todo el aire de los pulmones para iniciar el movimiento de succión.
  • Una vez sin aire, realizar el vacío sin respirar, abriendo las costillas y llevando el ombligo hacia adentro y hacia arriba.
  • Mantener esta posición de succión de forma controlada.
  • Hacer de cinco a tres repeticiones por 20 segundos.
abdomen
Este ejercicio ayudará a conseguir un abdomen plano en pocas semanas.

Este ejercicio ayudará a conseguir un abdomen plano en pocas semanas.

De esta forma, en pocas semanas notarás los primeros resultados gracias a un simple ejercicio que llega para destronar a la clásica plancha abdominal.

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