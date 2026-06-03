El ejercicio infalible para fortalecer glúteos, cuádriceps y aductores en pocas semanas

El desarrollo del tren inferior son pilares fundamentales para mejorar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones en la vida cotidiana. Por ende, nuestra rutina de entrenamiento debe estar integrada con ejercicios que trabajen distintos grupos musculares de la zona media del cuerpo. En este sentido, te contaré cuál es el mejor para fortalecer glúteos, cuádriceps y aductores.
Este es el mejor ejercicio enfocado en glúteos, cuádriceps y aductores
El fortalecimiento conjunto de glúteos, aductores y cuádriceps resulta fundamental para optimizar la salud del tren inferior y mejorar la calidad de vida. Estos grupos musculares trabajan de manera coordinada para la estabilización de la pelvis y las rodillas, lo que reduce drásticamente el riesgo de sufrir lesiones articulares tanto en la rutina diaria como en la práctica de cualquier tipo de deporte.
Desarrollar unos cuádriceps y glúteos fuertes nos dará la potencia motriz necesaria para realizar acciones cotidianas esenciales, tales como caminar, correr, saltar o subir escaleras con mayor facilidad. Por su parte, los aductores aportarán una estabilidad lateral crucial para mantener el equilibrio dinámico y la alineación corporal.
Además, el entrenamiento constante de estos grandes grupos musculares incrementa el gasto calórico diario y acelera el metabolismo basal de forma eficiente, por lo que también ayudará a bajar de peso.}
En este sentido, los especialistas de Women´s Health aseguran que existe un ejercicio altamente efectivo que no puede faltar en ninguna rutina de entrenamiento: la sentadilla split con mancuernas.
Al realizar esta variante de sentadilla, el estímulo se concentra de forma directa en los cuádriceps, los glúteos y los aductores. Para ejecutarlo, es necesario contar con la ayuda de un step o escalón y dos mancuernas para añadir resistencia.
La técnica precisa, según sugiere la fuente citada, es la siguiente:
- Posicionarse inicialmente con los pies y las caderas orientadas completamente hacia adelante.
- Apoyar una pierna en el escalón y retroceder la otra extremidad con firmeza.
- Descender el cuerpo hasta que la rodilla de adelante se quede alineada de forma recta con el pie.
- Regresar con fluidez a la posición inicial y cambiar de pierna para equilibrar el esfuerzo.
Para maximizar los beneficios y evitar asimetrías corporales, la pauta de entrenamiento ideal establece completar un total de 3 series de 10 a 12 repeticiones con cada pierna. En cuanto a la frecuencia, se recomienda hacerlo de dos a tres veces por semana.