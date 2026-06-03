El ejercicio infalible para fortalecer glúteos, cuádriceps y aductores en pocas semanas

Además, el entrenamiento constante de estos grandes grupos musculares incrementa el gasto calórico diario y acelera el metabolismo basal de forma eficiente, por lo que también ayudará a bajar de peso.}

sentadilla El ejercicio es una variante a la sentadilla que podrás hacer fácilmente.

En este sentido, los especialistas de Women´s Health aseguran que existe un ejercicio altamente efectivo que no puede faltar en ninguna rutina de entrenamiento: la sentadilla split con mancuernas.

Al realizar esta variante de sentadilla, el estímulo se concentra de forma directa en los cuádriceps, los glúteos y los aductores. Para ejecutarlo, es necesario contar con la ayuda de un step o escalón y dos mancuernas para añadir resistencia.

La técnica precisa, según sugiere la fuente citada, es la siguiente:

Posicionarse inicialmente con los pies y las caderas orientadas completamente hacia adelante.

Apoyar una pierna en el escalón y retroceder la otra extremidad con firmeza.

Descender el cuerpo hasta que la rodilla de adelante se quede alineada de forma recta con el pie.

Regresar con fluidez a la posición inicial y cambiar de pierna para equilibrar el esfuerzo.

sentadilla split Sentadilla split. Foto: Women's Health

Para maximizar los beneficios y evitar asimetrías corporales, la pauta de entrenamiento ideal establece completar un total de 3 series de 10 a 12 repeticiones con cada pierna. En cuanto a la frecuencia, se recomienda hacerlo de dos a tres veces por semana.