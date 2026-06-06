Mejor que saltar la soga: los ejercicios ideales para llegar al verano con piernas de acero y abdomen plano

El principal atractivo del entrenamiento con el fitball radica en la inestabilidad que genera. Al sentarte, apoyarte o acostarte sobre la pelota, el centro de gravedad del cuerpo se altera constantemente.

Para evitar perder el control, la musculatura del core, que incluye todos los músculos abdominales y lumbares, se activa de manera automática. Esta contracción continua fortalece el abdomen, mejora la postura y previene lesiones en la espalda baja.

Además, al utilizar la pelota como base de apoyo, los músculos de las piernas deben trabajar a máxima capacidad para estabilizar cada fase del movimiento. Esto no solo favorece la tonificación muscular, sino que también incrementa drásticamente la coordinación y el equilibrio.

pelota ejercicio Incorporá a tu rutina de entrenamiento distintos ejercicios con pelota.

En lo que concierne a los ejercicios puntuales para hacer con pelota y trabajar piernas y abdomen, los mejores son los siguientes:

Sentadilla a una pierna sobre el fitball: el movimiento consiste en apoyar el empeine de una pierna sobre la pelota y flexionar la rodilla de la pierna que permanece sosteniendo el peso en el suelo, intentando tocar el piso con la mano opuesta. Este ejercicio incide especialmente en la fuerza de los glúteos y favorece la estabilidad.

incide especialmente en la fuerza de los glúteos y favorece la estabilidad. Flexión de cadera con apoyo de talones: acostarse sobre la pelota y colocar los talones sobre el fitball. Luego, acercar la pelota hacia los glúteos doblando las rodillas, mientras elevamos la cadera al mismo tiempo. Este ejercicio refuerza de manera contundente la zona posterior de los muslos y mejora el equilibrio.

refuerza de manera contundente la zona posterior de los muslos y mejora el equilibrio. Equilibrio estático sobre la pelota: con las piernas extendidas descansando sobre la pelota boca abajo, elevarlas al mismo tiempo y mantener la contracción durante unos segundos. Este movimiento fortalece los glúteos, los isquiotibiales y la zona lumbar, promoviendo una excelente estabilidad postural.

Integrar estos ejercicios a una rutina habitual de entrenamiento asegura un progreso notable tanto en la fuerza de las piernas como en la solidez del abdomen.