Así es una Tiny House: la casa barata que es linda, se arma en pocos días y no lleva ladrillos

casa La construcción en seco y con materiales livianos se impone en Argentina. Foto: gentileza

"Lo que las hace muy especiales es que, en primera instancia, podés trasladarlas; ya sean las rodantes o las fijas, que el día de mañana se desarman y las llevás a otro lado", señaló López.

Las Tiny Houses, una alternativa de casa económica con rápida instalación

Uno de los principales atractivos de estas construcciones es su precio. De acuerdo con los valores informados por Mini Casas Argentina, el metro cuadrado cuesta $1.300.000, aproximadamente, en las versiones fijas y $1.700.000 en las rodantes.

Tiny house que venden en Mercado Libre 2 Una de las tantas opciones de Tiny House que ofrece el mercado. Foto: gentileza

Tomando como referencia una vivienda de 15 metros cuadrados, el costo ronda los $19.500.000 para una unidad fija y cerca de $25.500.000 para una rodante. En plataformas online pueden encontrarse modelos que alcanzan los $29.000.000, dependiendo del diseño y las prestaciones.

La diferencia con la construcción tradicional es más que significativa. Un informe de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO) indicó que el valor del metro cuadrado ronda los $2.028.032,29, aproximadamente y atento a los permanentes cambios en la cotización del dólar.

Tiny House Las Tiny House llamaron la atención de miles en el mundo y Argentina no es la excepción. Foto: gentileza

Otro punto fuerte es la velocidad de ejecución. Los fabricantes aseguran que una Tiny House puede estar lista para habitar entre 10 y 15 días después de iniciado el proyecto. Además, utilizan sistemas de construcción en seco y paneles SIP, que aportan aislamiento térmico y acústico, ayudando a reducir considerablemente el consumo energético.

Disponibles en versiones de 15, 21 y 30 metros cuadrados, estas casas también pueden personalizarse según las necesidades de cada usuario, consolidándose como una de las alternativas habitacionales que más crecen en Argentina.