Enterraron 1.124 palas para solucionar un problema de las energías renovables y ahora descubrieron que pueden reutilizarlas

Según Veolia, cerca del 90 % del peso de una pala puede reutilizarse. De ese total, más del 65 % puede sustituir materias primas utilizadas en la producción de cemento, mientras que alrededor del 28 % aporta energía al horno. Además, un análisis ambiental citado por GE estimó una reducción neta del 27 % en las emisiones de CO de la producción de cemento frente a los métodos tradicionales.

¿Qué hacer con las palas de las turbinas?

El desafío podría crecer en las próximas décadas. Un estudio revisado por pares y publicado en 2017 estimó que los residuos acumulados provenientes de las palas de turbinas eólicas podrían alcanzar aproximadamente 43 millones de toneladas métricas en todo el mundo para 2050. La cifra representa el material acumulado a lo largo del tiempo y no significa que esa cantidad de residuos vaya a generarse cada año.

Una de las soluciones más prometedoras para Estados Unidos, sin embargo, comienza antes de que la turbina entre en funcionamiento. La tecnología RecyclableBlade, desarrollada por Siemens Gamesa, utiliza una resina que puede disolverse en una solución ácida suave y caliente. Esto permite separar componentes como la fibra de vidrio, los plásticos, los metales y la madera para facilitar su recuperación y posterior reutilización.

El objetivo es avanzar hacia turbinas que no solo produzcan energía renovable durante su vida útil, sino que también puedan ser aprovechadas cuando dejen de funcionar. De esta manera, la industria busca resolver uno de los grandes desafíos de la transición energética: evitar que una tecnología diseñada para reducir el impacto ambiental termine generando una nueva montaña de residuos difíciles de reciclar.