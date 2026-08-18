Ni crucigramas, ni ajedrez: el ejercicio que fortalece el cerebro de los adultos mayores

En la incansable búsqueda por mantener la mente ágil con el paso de los años, muchos adultos mayores recurren a los clásicos ejercicios o pasatiempos, como los crucigramas, sopas de letras o partidas de ajedrez.
Si bien estas actividades ofrecen un beneficio innegable, la evidencia científica más reciente apunta hacia una dirección distinta, mucho más práctica y cotidiana. Se trata del desafío de que los adultos mayores realicen tareas simples con la mano no dominante.
Por qué los adultos mayores deben cepillarse los dientes con la mano no dominante
Aunque parezca un absurdo, el acto de cepillarse los dientes con la mano contraria a la que utilizamos habitualmente es, en realidad, un potente ejercicio para nuestro sistema nervioso central.
Cuando los adultos mayores ejecutan esta tarea, el cerebro se ve obligado a abandonar el "piloto automático" y realizar un esfuerzo consciente para coordinar movimientos que, hasta ese momento, no habían sido entrenados bajo esa modalidad.
Al forzar a la mano no dominante a realizar acciones precisas, estamos estimulando áreas del hemisferio cerebral opuesto que normalmente no tienen tanto protagonismo en nuestra vida diaria. Es, en esencia, un entrenamiento de fuerza, pero para nuestras neuronas.
El ejercicio de usar la mano no dominante, ya sea para peinarse, comer o escribir, promueve la formación de nuevas conexiones sinápticas. Para un adulto mayor, esto es fundamental, ya que fortalece la reserva cognitiva y ayuda a prevenir o ralentizar el deterioro vinculado a la edad.
Si hacés lo mismo, el cerebro se estanca
Desde la neurociencia, se explica que el cerebro es un órgano extremadamente adaptable. Sin embargo, su capacidad de regeneración depende directamente de la novedad.
Si siempre hacemos lo mismo, el cerebro se vuelve eficiente pero estancado. Al introducir variaciones, como cambiar el mouse de mano o intentar abrir puertas con la izquierda, estamos obligando a nuestra red neuronal a "reconfigurarse".
En conclusión, si busca mejorar su salud cognitiva, no subestime el poder de los pequeños hábitos. Cepillarse con la otra mano es un primer paso hacia una vida mental más activa.
En pocas palabras
- Ejercicio cerebral: realizar tareas con la mano no dominante fortalece el cerebro de los adultos mayores.
- Estimulación neuronal: obliga al sistema nervioso a crear nuevas conexiones y salir del "piloto automático".
- Beneficio cognitivo: promueve la reserva cognitiva y ayuda a prevenir el deterioro asociado a la edad.