Ni crucigramas, ni ajedrez: el ejercicio que fortalece el cerebro de los adultos mayores

Cuando los adultos mayores ejecutan esta tarea, el cerebro se ve obligado a abandonar el "piloto automático" y realizar un esfuerzo consciente para coordinar movimientos que, hasta ese momento, no habían sido entrenados bajo esa modalidad.

Este ejercicio y su efectividad son desconocidas para muchas personas.

Al forzar a la mano no dominante a realizar acciones precisas, estamos estimulando áreas del hemisferio cerebral opuesto que normalmente no tienen tanto protagonismo en nuestra vida diaria. Es, en esencia, un entrenamiento de fuerza, pero para nuestras neuronas.

El ejercicio de usar la mano no dominante, ya sea para peinarse, comer o escribir, promueve la formación de nuevas conexiones sinápticas. Para un adulto mayor, esto es fundamental, ya que fortalece la reserva cognitiva y ayuda a prevenir o ralentizar el deterioro vinculado a la edad.

Si hacés lo mismo, el cerebro se estanca

Desde la neurociencia, se explica que el cerebro es un órgano extremadamente adaptable. Sin embargo, su capacidad de regeneración depende directamente de la novedad.

Si siempre hacemos lo mismo, el cerebro se vuelve eficiente pero estancado. Al introducir variaciones, como cambiar el mouse de mano o intentar abrir puertas con la izquierda, estamos obligando a nuestra red neuronal a "reconfigurarse".

En conclusión, si busca mejorar su salud cognitiva, no subestime el poder de los pequeños hábitos. Cepillarse con la otra mano es un primer paso hacia una vida mental más activa.