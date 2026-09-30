Cómo es la prueba de la silla, el ejercicio clave para medir la fuerza de tus piernas después de los 50 años

En este sentido, el experto sugiere realizar la prueba de la silla para saber el nivel de fuerza de las piernas. El ejercicio consiste en utilizar una silla estable y levantarse para volver a sentarse cinco veces consecutivas, intentando completar la secuencia a la máxima velocidad posible y de manera segura.

Este ejercicio de la silla permite conocer la fuerza muscular y el estado de las articulaciones.

El movimiento permite observar especialmente la capacidad de generar fuerza con las piernas, además de involucrar músculos de la zona de la cadera y el tronco.

Para realizarlo en casa, hay que colocar la silla sobre una superficie firme y despejada. Desde una posición sentada, se debe ponerse de pie completamente y regresar a sentarse. El movimiento se repite cinco veces sin realizar pausas innecesarias.

De acuerdo con la referencia mencionada por el profesional, una persona de 50 años debería completar las cinco repeticiones en unos 7 segundos. Si necesita más tiempo, el resultado puede indicar una disminución en la velocidad con la que es capaz de aplicar fuerza.

Si tenés más de 50 años, podés realizar este test para medir la fuerza de tus piernas.

Este test también permite observar de forma sencilla la capacidad funcional de las piernas y el rendimiento neuromuscular general, por lo que es una prueba clave para realizar en casa y saber en qué estado nos encontramos.

Si al hacer la prueba existe dolor, inestabilidad, dificultad para levantarse o cambios importantes en la movilidad, es recomendable consultar con un profesional de la salud para determinar las causas y establecer el abordaje adecuado.