Cómo es la prueba de la silla, el ejercicio clave para medir la fuerza de tus piernas después de los 50 años

Mantener la fuerza y la movilidad resulta fundamental para conservar la autonomía con el paso de los años. A partir de los 50 años, el entrenamiento de fuerza adquiere especial importancia porque ayuda a preservar la capacidad funcional y facilita la realización de actividades cotidianas. Un simple ejercicio que puede realizarse en casa permite detectar señales relacionadas con la pérdida de fuerza: el test de la silla.
Cuál es el ejercicio clave para saber el nivel de fuerza de una persona mayor a 50 años
Felipe Isidro, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, explicó en una entrevista con SHE Science Podcast que el organismo comienza a mostrar señales de deterioro funcional antes de que una pérdida de masa muscular pueda detectarse mediante determinados estudios.
Según el experto, primero disminuyen la fuerza y la función, por lo que prestar atención a esos cambios permite actuar antes de que el problema avance.
En este sentido, el experto sugiere realizar la prueba de la silla para saber el nivel de fuerza de las piernas. El ejercicio consiste en utilizar una silla estable y levantarse para volver a sentarse cinco veces consecutivas, intentando completar la secuencia a la máxima velocidad posible y de manera segura.
El movimiento permite observar especialmente la capacidad de generar fuerza con las piernas, además de involucrar músculos de la zona de la cadera y el tronco.
Para realizarlo en casa, hay que colocar la silla sobre una superficie firme y despejada. Desde una posición sentada, se debe ponerse de pie completamente y regresar a sentarse. El movimiento se repite cinco veces sin realizar pausas innecesarias.
De acuerdo con la referencia mencionada por el profesional, una persona de 50 años debería completar las cinco repeticiones en unos 7 segundos. Si necesita más tiempo, el resultado puede indicar una disminución en la velocidad con la que es capaz de aplicar fuerza.
Este test también permite observar de forma sencilla la capacidad funcional de las piernas y el rendimiento neuromuscular general, por lo que es una prueba clave para realizar en casa y saber en qué estado nos encontramos.
Si al hacer la prueba existe dolor, inestabilidad, dificultad para levantarse o cambios importantes en la movilidad, es recomendable consultar con un profesional de la salud para determinar las causas y establecer el abordaje adecuado.
En pocas palabras
- Ejercicio clave: La prueba de la silla mide la fuerza de piernas en mayores de 50 años.
- Indicador: Completar 5 repeticiones en unos 7 segundos, advierte sobre deterioro funcional.
- Recomendación: Consultar profesional ante dolor, inestabilidad o dificultad al realizar el test.