Alerta amarilla por viento Zonda: cuáles son los departamentos que se verán más afectados

Según el pronóstico, este viernes la temperatura podría llegar a rondar los 30 grados por la llegada de viento Zonda al territorio mendocino. Esto también provocará que los mendocinos deban extremar las precauciones.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza

Según el sitio del SMN, el viernes por la tarde se comenzarán a sentir ráfagas de viento Zonda en gran parte de Mendoza. Desde el organismo se lanzó una alerta amarilla por: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".