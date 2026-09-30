Otra vez viento Zonda en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se volverán a sentir ráfagas de calor y de gran valocidad en la provincia y son varios los departamentos que se verán afectados.
Alerta amarilla por viento Zonda: cuáles son los departamentos que se verán más afectados
Mendoza tiene otra vez una alerta amarilla por viento Zonda y todo indica que este viernes la temperatura podría rondar los 30 grados
Según el pronóstico, este viernes la temperatura podría llegar a rondar los 30 grados por la llegada de viento Zonda al territorio mendocino. Esto también provocará que los mendocinos deban extremar las precauciones.
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza
Según el sitio del SMN, el viernes por la tarde se comenzarán a sentir ráfagas de viento Zonda en gran parte de Mendoza. Desde el organismo se lanzó una alerta amarilla por: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Son varios los departamentos que incluye esta alerta amarilla por Zonda:
- Junín
- Rivadavia
- Luján de Cuyo
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- Malargüe
- Precordillera
- Gran Mendoza
En tanto, se espera que durante la noche del viernes la temperatura descienda un poco y se produzcan algunas tormentas, aunque estas no traerían la cantidad de agua que se espera que ocasionen las provocadas por El Niño.
Cómo estará el resto de la semana en Mendoza
Más allá del viento Zonda de este viernes, se esperan días agradables en Mendoza, con temperaturas máximas de 23 o 24 grados. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, así estarán los próximos días en la provincia:
- Miércoles 30 de septiembre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales en Valle de Uco (-2.5 a 0.5°C) y oasis norte - este (Perdriel: -1°C, Junín: 3°C, Los Campamentos: 1.5°C). San Rafael y G. Alvear: -1.5°C a -2.5°C.Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 24°C y Mínima: 8°C
- Jueves 1 de octubre: Nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 23°C y Mínima: 10°C
- Viernes 2 de octubre: Algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Inestable hacia la noche con tormentas. Máxima: 30°C y Mínima: 9°C
- Sábado 3 de octubre: Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 22°C y Mínima: 11°C
- Domingo 4 de octubre: Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 23°C y Mínima: 9°C
En pocas palabras
- Alerta amarilla: El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza este viernes.
- Departamentos afectados: La advertencia incluye a Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Malargüe, Precordillera y Gran Mendoza.
- Pronóstico extendido: Se esperan temperaturas de hasta 30°C, con inestabilidad y posibles tormentas hacia la noche.