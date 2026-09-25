Un incendio arrasó varias casas en el límite entre Guaymallén y Lavalle y los vecinos reclaman soluciones

Su vivienda sufrió algunas pérdidas, aunque no tan graves como las de su vecino Maximiliano Lante, cuya familia perdió absolutamente todo. “Son 4 personas, dos papás y dos hijos. Yo tuve algunas pérdidas, pero no tan graves. Estamos bien, gracias a Dios, todos. No hubo heridos”, relató.

Un incendio que destruyó todo alrededor

El fuego se inició en un cañaveral ubicado en el departamento de Guaymallén, sobre un cauce de agua cuyo nombre todavía no está claro para los vecinos: algunos lo identifican como canal Chachingo y otros como Turumaya.

Se trata de un curso extenso, rodeado de cañas, que atraviesa distintos sectores y llega hasta el límite con Lavalle. Según el relato de Sarmiento, las llamas comenzaron al norte del barrio y, empujadas por las fuertes ráfagas, llegaron a las casas en cuestión de minutos.

El fuego iniciado en un cañaveral se propagó a viviendas vecinas

“En cuestión de minutos, con el viento, llegó a las viviendas. Entre los vecinos comenzamos a apagar”, recordó. Mientras algunos intentaban contener el avance del fuego, otros se evacuaron y llegaron los Bomberos, que lograron sacar a las personas de la zona. El incendio afectó distintas propiedades: algunas tuvieron daños menores, mientras que una vivienda quedó destruida.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La magnitud de las pérdidas todavía golpea a los habitantes. “Estamos todos bien de salud, pero un poco shockeados todavía”, dijo Laura, que describió la situación de una familia que, de un momento a otro, se quedó sin sus pertenencias.

Por eso, además de reclamar respuestas a los organismos responsables del mantenimiento del cauce, pidió colaboración para sus vecinos: “Estamos pidiendo un llamado a la solidaridad de todas las personas de Mendoza para con esta familia que perdió todo”.

Pero el reclamo de los habitantes no se limita a la ayuda inmediata. Los vecinos sostienen que el incendio fue intencional y reclaman que se investigue lo ocurrido. “El fuego fue intencional”, afirmó Sarmiento, aunque hasta el momento esa versión corresponde a la denuncia de los afectados y no a una determinación oficial sobre el origen del siniestro.

Los vecinos quieren soluciones tras el incendio de este jueves

La preocupación también apunta a lo que puede ocurrir cuando llegue el agua. Los habitantes señalan que el cañaveral y la falta de mantenimiento del cauce representan un riesgo que no termina con el incendio. “Estamos pidiendo por favor a Irrigación, que es quien debe intervenir para hacer la limpieza de ese cauce, de ese cañaveral. Hoy fue el fuego, ayer fue el fuego, pero mañana seguramente va a ser el agua”, advirtió Laura.

La vecina hizo referencia a la preocupación que existe en la zona por las lluvias y el posible aumento del caudal. Según explicó, por ese cauce circula mucha agua y temen que, si no se realiza una limpieza adecuada, las consecuencias puedan ser graves cuando se produzcan precipitaciones intensas. “Es un cauce por donde viene mucha agua”, remarcó.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Por eso, los afectados piden que el Departamento General de Irrigación y las municipalidades de Guaymallén y Lavalle se acerquen al lugar y se ocupen de la limpieza y el mantenimiento. El incendio dejó al descubierto, según los vecinos, una situación que requiere una intervención sostenida y no solamente una respuesta después de una emergencia.

El fuego arrasó con todo, dijo una vecina de Lavalle

“Estamos muy afectados. El fuego fue intencional y estamos, como te dije, en shock la mayoría de nosotros”, expresó Sarmiento. Su pedido es que las autoridades de ambas comunas y el organismo provincial responsable del cauce se hagan presentes y asuman las tareas que correspondan.

Mientras intentan recuperarse de lo ocurrido, los vecinos del barrio Di Famiglia tienen dos urgencias: acompañar a la familia que perdió su casa y conseguir que el cauce sea limpiado para evitar nuevos episodios. La tarde de viento Zonda dejó daños materiales y miedo, pero también una demanda concreta: que el mantenimiento llegue antes de que el fuego o el agua vuelvan a poner en riesgo a quienes viven allí.