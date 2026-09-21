Un incendio afectó a un recordado ex local bailable y a un campo inculto en Maipú

El alerta ingresó minutos antes de las 15 a través de un llamado a la línea de emergencias 911, donde vecinos advirtieron que las llamas se propagaban a gran velocidad sobre un campo ubicado en la calle La Escondida, entre Las Margaritas y Los Valencianos.

Hubo daños parciales en las instalaciones incendiadas. Foto: Ministerio de Seguridad

Dado el avance del fuego hacia la estructura del antiguo boliche, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se desplazaron rápidamente efectivos policiales de la Comisaría 61° y personal del Cuartel Central de Bomberos.