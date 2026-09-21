Un incendio de grandes proporciones movilizó a varias dotaciones de bomberos en la tarde de este lunes en el distrito de Fray Luis Beltrán, Maipú. El siniestro afectó un cañaveral, un terreno inculto y provocó daños parciales en las instalaciones del ex local bailable conocido como "La Mexicana" (anteriormente "Nonquén").
Un incendio afectó a un recordado ex local bailable y a un campo inculto en Maipú
El fuego se originó en un cañaveral de Fray Luis Beltrán y se propagó rápidamente hacia la estructura del antiguo boliche "La Mexicana". Varias dotaciones de bomberos debieron trabajar durante horas para controlar las llamas
El alerta ingresó minutos antes de las 15 a través de un llamado a la línea de emergencias 911, donde vecinos advirtieron que las llamas se propagaban a gran velocidad sobre un campo ubicado en la calle La Escondida, entre Las Margaritas y Los Valencianos.
Dado el avance del fuego hacia la estructura del antiguo boliche, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se desplazaron rápidamente efectivos policiales de la Comisaría 61° y personal del Cuartel Central de Bomberos.
Ante la magnitud del foco ígneo, fue necesario solicitar apoyo hídrico y la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Maipú y Godoy Cruz. Tras un intenso trabajo de combate que se extendió durante varias horas, los brigadistas lograron sofocar y extinguir el fuego.
Según reportaron los servicios de emergencia, el siniestro dejó como saldo la afectación parcial del inmueble y quemaduras en una amplia superficie del campo inculto. Las actuaciones del caso quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Maipú, que busca determinar las causas que desencadenaron las llamas.
En pocas palabras
- Incendio: un incendio afectó un cañaveral y el ex local bailable "La Mexicana" en Maipú.
- Bomberos: varias dotaciones trabajaron durante horas para controlar las llamas en Fray Luis Beltrán.
- Daños: el siniestro provocó daños parciales en la estructura y quemaduras en el campo.