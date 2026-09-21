Morena González, una de las víctimas del accidente en Lavalle, continúa en terapia intensiva

El accidente dejó cuatro jóvenes heridos.

Los familiares de la víctima del accidente difundieron en las redes sociales una cadena de oración ya que está "atravesando un momento muy delicado".

Las otras víctimas del accidente

Morena González no fue la única espectadora de las picadas de Lavalle que terminó herida en el accidente. Otra joven de 23 años, un chico de 20 años y otro de 27 sufrieron politraumatismos leves. En sus casos, fueron asistidos por una ambulancia en el mismo lugar del hecho y no fue necesario que sean internados.

El grupo de jóvenes se encontraba en la tarde del domingo en las gradas de las picadas de Lavalle observando las carreras. En un momento, un auto Chevrolet 400 se despistó y terminó impactando el muro de contención que separa la pista de la tribunal.

La Unidad Fiscal de Tránsito se encuentra investigando las circunstancias en las que ocurrió el accidente en las picadas de Lavalle.