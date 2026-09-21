Un accidente ocurrido en la tarde del domingo en las picadas de Lavalle dejó a 4 personas heridas. Si bien casi todas quedaron fuera de peligro, una adolescente de 18 años todavía continúa internada en terapia intensiva del Hospital Central donde lucha por su vida.
Morena González, una de las víctimas del accidente en Lavalle, continúa en terapia intensiva
La adolescente de 18 años sufrió graves lesiones en el accidente cuando un auto perdió el control e impactó el muro donde estaba el público
Un auto Chevrolet 400 perdió el control, se despistó e impactó contra el muro que separa la pista de las gradas. Tras el accidente, 4 personas fueron asistidas por profesionales de la Salud.
Una de ellas es Morena González, una adolescente de 18 años, que sufrió politraumatismos y tuvo que ser derivada al Hospital Central. En ese nosocomio se encuentra internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y seguimiento multidisciplinario.
Los familiares de la víctima del accidente difundieron en las redes sociales una cadena de oración ya que está "atravesando un momento muy delicado".
Las otras víctimas del accidente
Morena González no fue la única espectadora de las picadas de Lavalle que terminó herida en el accidente. Otra joven de 23 años, un chico de 20 años y otro de 27 sufrieron politraumatismos leves. En sus casos, fueron asistidos por una ambulancia en el mismo lugar del hecho y no fue necesario que sean internados.
El grupo de jóvenes se encontraba en la tarde del domingo en las gradas de las picadas de Lavalle observando las carreras. En un momento, un auto Chevrolet 400 se despistó y terminó impactando el muro de contención que separa la pista de la tribunal.
La Unidad Fiscal de Tránsito se encuentra investigando las circunstancias en las que ocurrió el accidente en las picadas de Lavalle.
En pocas palabras
- Accidente fatal: una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un choque en picadas ilegales.
- Causa del siniestro: un auto perdió el control e impactó contra el muro de las gradas.
- Investigación en curso: la fiscalía analiza las circunstancias del hecho en Lavalle.