Quiénes son los primos adolescentes desaparecidos y qué se sabe en medio de la desesperada búsqueda

De acuerdo con fuentes locales citadas por Corrientes Hoy, los jóvenes se encontraban junto a otras personas en la costa, en inmediaciones de la cabaña Puesta del Sol. En determinado momento ingresaron al río mientras jugaban a la pelota y, poco después, dejaron de ser vistos.

Las pertenencias de ambos quedaron en la orilla. Ante la situación, quienes se encontraban en el lugar dieron aviso a la Policía de Corrientes, que puso en marcha un operativo para intentar determinar qué ocurrió y localizar a los adolescentes.