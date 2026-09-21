Hay preocupación e incertidumbre en aumento por el caso de lo primos desaparecidos en medio de una intensa búsqueda a contrarreloj. Es que dos adolescentes de 16 años son buscados desde el jueves 17 de septiembre luego de desaparecer en las aguas del río Paraná, en la localidad correntina de Ituzaingó.
Quiénes son los primos adolescentes desaparecidos y qué se sabe en medio de la desesperada búsqueda
Dos primos de 16 años desaparecieron repentinamente y la Policía desplegó un amplio operativo de búsqueda
De acuerdo con fuentes locales citadas por Corrientes Hoy, los jóvenes se encontraban junto a otras personas en la costa, en inmediaciones de la cabaña Puesta del Sol. En determinado momento ingresaron al río mientras jugaban a la pelota y, poco después, dejaron de ser vistos.
Las pertenencias de ambos quedaron en la orilla. Ante la situación, quienes se encontraban en el lugar dieron aviso a la Policía de Corrientes, que puso en marcha un operativo para intentar determinar qué ocurrió y localizar a los adolescentes.
Río Paraná: continúa la búsqueda de los dos adolescentes
Los efectivos trabajan en distintos sectores de la zona para dar con el paradero de los primos. Hasta el momento, no se informó oficialmente el hallazgo de ninguno de los dos jóvenes.
El operativo se mantiene activo mientras familiares y allegados esperan novedades sobre los adolescentes desaparecidos.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que ambos ingresaron al agua y reconstruir qué ocurrió durante los minutos posteriores, cuando dejaron de ser vistos desde la costa.
En pocas palabras
- Dos primos: dos adolescentes de 16 años desaparecieron en las aguas del río Paraná en Ituzaingó, Corrientes.
- Búsqueda: la Policía de Corrientes desplegó un amplio operativo para localizarlos, sin éxito hasta el momento.
- Circunstancias: los jóvenes ingresaron al río mientras jugaban a la pelota y dejaron de ser vistos desde la costa.