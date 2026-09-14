Jubilados desaparecidos de Chubut: la suculenta recompensa para quienes aporten datos

Este viernes 11 de septiembre se cumplieron exactamente 11 meses desde la desaparición de Juana Morales, de 69 años, y Pedro Kreder, de 79, y la incertidumbre sigue siendo la única certeza para quienes los esperan.

La investigación continúa abierta, pero las preguntas se acumulan mientras las respuestas escasean.

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La historia de Juana y Pedro había comenzado poco antes de aquella desaparición. Se habían conocido en una peña y, con la ilusión de una nueva etapa compartida, decidieron iniciar una relación.

Ella era una docente jubilada del barrio Juan XXIII que seguía dando clases particulares con la misma vocación de siempre.

Él había desarrollado gran parte de su vida en el rubro inmobiliario y llevaba casi cinco décadas radicado en Comodoro Rivadavia, ciudad a la que había llegado desde Carhué.

Durante el segundo fin de semana de octubre, decidieron realizar un viaje juntos. Juana llegó el jueves 9 de octubre a la casa de Pedro, ubicada en el barrio Ciudadela, llevando una reposera y una conservadora.

Dos días después partieron a bordo de una camioneta Toyota Hilux con cúpula color champagne rumbo a Camarones, donde tenían previsto participar de los festejos por el 125° aniversario de la localidad.

El último registro de la pareja corresponde a la mañana del sábado 11 de octubre. Cámaras de seguridad captaron la camioneta circulando por la zona de Caleta Córdova en dirección norte.

Esa fue la última imagen conocida de ambos. Además, la última conexión registrada de los teléfonos celulares de Juana y Pedro ocurrió ese mismo día alrededor de las 9:53. Desde entonces no hubo más rastros de la pareja.

Con el correr de los días se realizaron operativos de gran magnitud en distintos sectores de la costa y zonas aledañas. El viernes 17 de octubre, la camioneta en que se movilizaban fue encontrada abandonada en el Zanjón de Visser, en el área de Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia.

El vehículo apareció sin señales evidentes de violencia ni elementos que permitieran esclarecer qué ocurrió con la pareja. Las familias, que siguieron de cerca la búsqueda desde el día, manifestaron tras el hallazgo que ninguno habría elegido transitar por ese camino por decisión propia.

Tanto las hijas de Juana como las de Pedro coincidieron desde el inicio de la investigación en que los dos evitaban los lugares riesgosos y solían optar por rutas seguras y conocidas.

Fuente: eldestapeweb.com