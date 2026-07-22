Qué se sabe de los jubilados desaparecidos de Chubut: misterio e hipótesis a nueve meses de sus ausencias

El reciente 11 de julio de 2026 se cumplieron nueve meses de las ausencias de Pedro Kreder y Juana Morales, pareja de jubilados desaparecidos en Chubut. Ambos jubilados salieron en la camioneta de Kreder con destino a la ciudad de Camarones y nunca más los volvieron a ver.
El caso sigue siendo un verdadero misterio y las hipótesis que manera la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, Chubut, son de las más variadas.
El caso de la desaparición de los jubilados desaparecidos, ocurrida a mediados de octubre de 2025, generó una intensa búsqueda e incertidumbre debido a las extrañas circunstancias en las que se dio.
Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo se dieron los hechos
La pareja de jubilados desaparecidos salió de viaje el sábado 11 de octubre de 2025 a bordo de una camioneta, presuntamente con destino a la zona norte de Comodoro Rivadavia y localidades de la costa como Camarones.
Desde ese momento, sus teléfonos celulares quedaron apagados y no volvieron a comunicarse con sus familias. La denuncia fue realizada días después por sus allegados al notar su ausencia.
La camioneta en la que se trasladaban, una camioneta Toyota Hilux, fue encontrada días más tarde abandonada, cerrada y empantanado en una zona de muy difícil acceso, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas (en el Cañadón de Visser, al norte de Comodoro Rivadavia).
La camioneta no presentaba signos de violencia ni de haber sido desvalijada o vandalizada; en su caja conservaba pertenencias de la pareja, como una carpa y bolsas de dormir. Sin embargo, los teléfonos celulares no estaban. Posteriormente, los investigadores hallaron algunas huellas de calzado compatible con el de Juana Morales y rastros de fogatas en las inmediaciones de esa región inhóspita.
Videos de la camioneta de los jubilados desaparecidos
Cámaras de seguridad de Comodoro Rivadavia, Chubut, captaron a la pareja de jubilados desaparecidos saliendo de la zona de Caleta Córdoba (Comodoro Rivadavia) solos en la camioneta, lo que en principio debilitó la hipótesis de una interceptación criminal en el trayecto inicial.
Las hipótesis principales sobre el destino de los jubilados desaparecidos
La investigación judicial y policial mantuvo múltiples líneas abiertas sin inclinarse de manera categórica por una sola:
- Que hayan quedado varados en esa zona agreste, vasta (de más de 90.000 hectáreas) y de condiciones climáticas hostiles, sufriendo un desvanecimiento, una caída en algún sumidero o pozo de la zona, o bien deshidratación al intentar buscar ayuda a pie.
- Aunque el estado de la camioneta y los videos no mostraban signos evidentes de un asalto violento en ruta, no se descartaron por completo escenarios delictivos (como testimonios aislados que mencionaban haber visto el vehículo en zonas de basurales o con otras personas orientándose de forma extraña).
En pocas palabras
- Nueve meses: se cumplieron nueve meses de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales en Chubut.
- Hallazgo de la camioneta: el vehículo en el que viajaban fue encontrado abandonado y empantanado en Rocas Coloradas.
- Hipótesis: la fiscalía investiga diversas posibilidades, incluyendo quedar varados en la zona agreste o escenarios delictivos.