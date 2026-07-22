Qué se sabe de los jubilados desaparecidos de Chubut: misterio e hipótesis a nueve meses de sus ausencias

Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo se dieron los hechos

La pareja de jubilados desaparecidos salió de viaje el sábado 11 de octubre de 2025 a bordo de una camioneta, presuntamente con destino a la zona norte de Comodoro Rivadavia y localidades de la costa como Camarones.

Desde ese momento, sus teléfonos celulares quedaron apagados y no volvieron a comunicarse con sus familias. La denuncia fue realizada días después por sus allegados al notar su ausencia.

La camioneta en la que se trasladaban, una camioneta Toyota Hilux, fue encontrada días más tarde abandonada, cerrada y empantanado en una zona de muy difícil acceso, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas (en el Cañadón de Visser, al norte de Comodoro Rivadavia).

La camioneta no presentaba signos de violencia ni de haber sido desvalijada o vandalizada; en su caja conservaba pertenencias de la pareja, como una carpa y bolsas de dormir. Sin embargo, los teléfonos celulares no estaban. Posteriormente, los investigadores hallaron algunas huellas de calzado compatible con el de Juana Morales y rastros de fogatas en las inmediaciones de esa región inhóspita.

Videos de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Cámaras de seguridad de Comodoro Rivadavia, Chubut, captaron a la pareja de jubilados desaparecidos saliendo de la zona de Caleta Córdoba (Comodoro Rivadavia) solos en la camioneta, lo que en principio debilitó la hipótesis de una interceptación criminal en el trayecto inicial.

Las hipótesis principales sobre el destino de los jubilados desaparecidos

La investigación judicial y policial mantuvo múltiples líneas abiertas sin inclinarse de manera categórica por una sola: