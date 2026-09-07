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Conmoción

Quién es el niño de 4 años que estaba desaparecido y su cuerpo fue encontrado en un canal de riego

El trágico hallazgo del niño de 4 años, desaparecido tras un accidente en un canal de riego, conmocionó a todo el mundo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El cuerpo de Gian fue encontrado por personal de bomberos, 24 horas después del accidente. Foto: gentileza rionegro.com.ar.

El cuerpo de Gian fue encontrado por personal de bomberos, 24 horas después del accidente. Foto: gentileza rionegro.com.ar.

El cuerpo de Gian, el niño de 4 años que estaba desaparecido desde la madrugada del sábado luego de que el auto en el que viajaba junto a su familia cayera a un canal de riego en Fernández Oro, Río Negro, fue encontrado el domingo sin vida tras un operativo de búsqueda, en una tragedia que suma dramatismo minuto a minuto.

El hallazgo del niño, de apenas 4 años de edad, fue confirmado por el intendente de la ciudad, Gustavo Amati.

El niño, cuyo cuerpo fue encontrado a 500 metros de donde ocurrió el accidente, había quedado desaparecido después del accidente, mientras que sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Tragedia en Río Negro: niño desaparecido fue hallado

La tragedia ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando el auto en el que se trasladaba la familia terminó dentro de un canal principal de riego de esa localidad del Alto Valle de Río Negro. Desde ese momento se desplegó un operativo para localizar al niño.

Personal de distintas fuerzas participó del rastrillaje en la zona y recorrió tanto el curso de agua como sus alrededores en busca de indicios que permitieran establecer dónde podía encontrarse el niño.

La noticia del hallazgo puso fin a más de un día de búsqueda y generó conmoción en Fernández Oro, mientras las autoridades de Río Negro avanzan ahora con las tareas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Quiénes murieron en el accidente

En el accidente ocurrido en la localidad rionegrina de General Fernández Oro, la única víctima fatal fue Gian, el niño 4 años que viajaba en el auto.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

El auto en el que se trasladaba junto a sus padres cayó a un canal principal de riego. Sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios, pero el niño fue arrastrado por la corriente y, tras un operativo de búsqueda de dos días, fue hallado sin vida a unos 400 metros del lugar de la tragedia.

En pocas palabras

  • Hallazgo del niño: El cuerpo de Gian, de 4 años, fue encontrado en un canal de riego en Río Negro tras un accidente.
  • Contexto del accidente: El auto en el que viajaba con su familia cayó al canal, sus padres se salvaron, pero él desapareció.
  • Operativo de búsqueda: La tragedia se confirmó tras más de un día de rastrillaje por parte de diversas fuerzas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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