El cuerpo de Gian, el niño de 4 años que estaba desaparecido desde la madrugada del sábado luego de que el auto en el que viajaba junto a su familia cayera a un canal de riego en Fernández Oro, Río Negro, fue encontrado el domingo sin vida tras un operativo de búsqueda, en una tragedia que suma dramatismo minuto a minuto.
Quién es el niño de 4 años que estaba desaparecido y su cuerpo fue encontrado en un canal de riego
El trágico hallazgo del niño de 4 años, desaparecido tras un accidente en un canal de riego, conmocionó a todo el mundo
El hallazgo del niño, de apenas 4 años de edad, fue confirmado por el intendente de la ciudad, Gustavo Amati.
El niño, cuyo cuerpo fue encontrado a 500 metros de donde ocurrió el accidente, había quedado desaparecido después del accidente, mientras que sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios.
Tragedia en Río Negro: niño desaparecido fue hallado
La tragedia ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando el auto en el que se trasladaba la familia terminó dentro de un canal principal de riego de esa localidad del Alto Valle de Río Negro. Desde ese momento se desplegó un operativo para localizar al niño.
Personal de distintas fuerzas participó del rastrillaje en la zona y recorrió tanto el curso de agua como sus alrededores en busca de indicios que permitieran establecer dónde podía encontrarse el niño.
La noticia del hallazgo puso fin a más de un día de búsqueda y generó conmoción en Fernández Oro, mientras las autoridades de Río Negro avanzan ahora con las tareas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Quiénes murieron en el accidente
En el accidente ocurrido en la localidad rionegrina de General Fernández Oro, la única víctima fatal fue Gian, el niño 4 años que viajaba en el auto.
El auto en el que se trasladaba junto a sus padres cayó a un canal principal de riego. Sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios, pero el niño fue arrastrado por la corriente y, tras un operativo de búsqueda de dos días, fue hallado sin vida a unos 400 metros del lugar de la tragedia.
En pocas palabras
- Hallazgo del niño: El cuerpo de Gian, de 4 años, fue encontrado en un canal de riego en Río Negro tras un accidente.
- Contexto del accidente: El auto en el que viajaba con su familia cayó al canal, sus padres se salvaron, pero él desapareció.
- Operativo de búsqueda: La tragedia se confirmó tras más de un día de rastrillaje por parte de diversas fuerzas.