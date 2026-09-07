Quién es el niño de 4 años que estaba desaparecido y su cuerpo fue encontrado en un canal de riego

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Tragedia en Río Negro: niño desaparecido fue hallado

La tragedia ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando el auto en el que se trasladaba la familia terminó dentro de un canal principal de riego de esa localidad del Alto Valle de Río Negro. Desde ese momento se desplegó un operativo para localizar al niño.

Personal de distintas fuerzas participó del rastrillaje en la zona y recorrió tanto el curso de agua como sus alrededores en busca de indicios que permitieran establecer dónde podía encontrarse el niño.

La noticia del hallazgo puso fin a más de un día de búsqueda y generó conmoción en Fernández Oro, mientras las autoridades de Río Negro avanzan ahora con las tareas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

Quiénes murieron en el accidente

En el accidente ocurrido en la localidad rionegrina de General Fernández Oro, la única víctima fatal fue Gian, el niño 4 años que viajaba en el auto.

Foto: gentileza rionegro.com.ar.

El auto en el que se trasladaba junto a sus padres cayó a un canal principal de riego. Sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios, pero el niño fue arrastrado por la corriente y, tras un operativo de búsqueda de dos días, fue hallado sin vida a unos 400 metros del lugar de la tragedia.