El gobierno de Mendoza puso en venta los aviones de la lucha antigranizo

Omar y Emir Félix advirtieron que San Rafael no podrá hacerse cargo de la lucha antigranizo.

Del otro lado, el intendente Omar Félix sostuvo que el municipio no está en condiciones de solventar el servicio; mientras que su hermano, el diputado nacional Emir Félix, fue todavía más duro y calificó la decisión como “una tragedia” para el sur de Mendoza.

Mema confirmó la venta de los aviones de la lucha antigranizo

La confirmación llegó de boca del ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien –en diálogo con Nacho Rodríguez para Diario UNO- aseguró que es “muy probable” que los aviones utilizados para la lucha antigranizo sean vendidos.

Las aeronaves están siendo tasadas y, según explicó el funcionario, la Provincia ya recibió algunas propuestas. Una vez definido su valor, la operación se realizará mediante una licitación pública.

Mema, incluso, dejó abierta la puerta para que los propios municipios o las cámaras de productores puedan quedarse con los aviones y continuar con el sistema por su cuenta. Y en ese caso, la compra podría concretarse mediante una operación Estado a Estado y hasta utilizar los fondos de coparticipación como garantía.

Foto: Luis Rodríguez

Pero claro, detrás de esa posibilidad aparece el principal problema que plantea hace años San Rafael: quién financia la continuidad del sistema.

Omar Félix se baja de la pelea por la lucha antigranizo

El intendente Omar Félix aseguró que el sistema demostró durante las últimas dos temporadas que funciona, pero que eso no significa que el municipio pueda hacerse cargo de su financiamiento.

Para Félix, la discusión pasa por quién debe sostenerla económicamente: “Ahora que se sabe que funciona tiene que llevarlo adelante el Gobierno de la provincia”, reclamó.

Es que para la temporada 2025/2026, la Provincia cedió 3 aviones para la lucha antigranizo en el sur, además de proveer las bengalas y los cartuchos necesarios para las operaciones. El acuerdo también contempló que Mendoza se hiciera cargo de la asistencia técnica vinculada a la radarización y del servicio mecánico de los 3 aviones.

El aporte de San Rafael consistió en hacerse cargo del control de las operaciones y del plan de vuelos.

La discusión por la lucha antigranizo se dio durante la inauguración de obras en el Aeropuerto de San Rafael a la que asistió el gobernador Cornejo.

Ahora, si el municipio quisiera mantener el sistema por su cuenta, debería afrontar una estructura que tenía un respaldo provincial en aviones, insumos, mantenimiento y asistencia técnica.

El intendente también puso el foco en el peso que tiene la actividad agrícola para San Rafael y para el sur mendocino. Según sostuvo, no se trata solamente de proteger a determinados productores, sino de resguardar una parte sustancial de la economía provincial.

Emir Félix, duro con el Gobierno por la lucha antigranizo

“Nosotros teníamos un compromiso, que era demostrar que funcionaba. Y lo demostramos”, afirmó el diputado nacional Emir Félix.

Por eso, la noticia de la venta de los aviones de la lucha antigranizo fue recibida como un cambio de rumbo que, según el legislador, deja al sur sin la herramienta.

“Es una tragedia”, sostuvo.

Emir Félix interpretó que la venta de las aeronaves y la decisión de no aportar más fondos provinciales significan directamente el final de la lucha: “Si la provincia vende los aviones. Y listo, se acabó la lucha”.

Además, acusó al Gobierno de haber incumplido el compromiso asumido con San Rafael: “Decían que si funcionaba, la volverían a instalar. La decisión, como he visto, fue una mentira”, afirmó.

Seguro agrícola vs. Lucha antigranizo

Mema defendió la decisión del Gobierno y marcó que la estrategia provincial frente a las contingencias climáticas pasa ahora por poner los recursos directamente en manos de los productores.

Según explicó, durante el último año la Provincia destinó más de $14.000 millones al sector agrícola y alrededor del 70% de ese dinero llegó a productores de San Rafael.

El funcionario destacó especialmente el Seguro Agrícola, que contempla daños tanto por granizo como por heladas -las inscripciones están habilitadas hasta el 20 de septiembre-.

La lógica oficial es que, ante una contingencia climática, el productor cuente con recursos para afrontar las pérdidas y pueda volver a poner en marcha su actividad en la temporada siguiente.

“Nosotros vamos a estar concentrados en acompañar al productor”, resumió Mema.

La caída llega justo antes del Súper Niño

El nuevo contrapunto político por la lucha antigranizo se produce, además, en la antesala de una temporada en la que San Rafael ya mira con preocupación el comportamiento del clima.

Omar Félix aseguró que el municipio ya está trabajando en la prevención de las tormentas, como lo hace cada temporada, pero dejó claro que esa preparación no incluye asumir el costo de la lucha aérea.