Granizo y vientos de hasta 113 km/h en San Rafael provocaron más de 50 intrevenciones de Defensa Civil

Y cuando aún no terminaban de hacer un balance de las pérdidas, volvió a caer granizo este viernes en San Rafael acompañado de fuertes lluvias.

Un viento y granizo intensos y difíciles de prever

La fuerte tormenta se desarrolló durante la tarde del jueves y se caracterizó por una combinación poco habitual de granizo abundante, fuertes ráfagas de viento y un marcado ascenso de la temperatura previo al evento.

Según explicó el periodista Nacho Rodríguez Jardel en Radio Nihuil, la magnitud del fenómeno “no la vio venir nadie” y estuvo marcada por el desplazamiento constante de la celda de tormenta, empujada por el viento hacia la zona oeste del departamento.

Ese movimiento hizo que el temporal impactara con mayor fuerza en distritos cercanos a la montaña, como Villa 25 de Mayo, donde había una gran cantidad de turistas. La situación generó momentos de tensión entre vecinos y visitantes, en un contexto de escasa previsibilidad climática y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El trabajo de Defensa Civil en San Rafael

De acuerdo al informe oficial de Defensa Civil de la Municipalidad de San Rafael, como consecuencia directa del temporal se registraron más de 50 intervenciones en distintos puntos del departamento.

Las tareas estuvieron relacionadas principalmente con árboles caídos, postes derribados, ramas de gran porte y daños en tendidos de servicios, situaciones que representaban un riesgo tanto para la circulación vehicular como para peatones y viviendas.

Los trabajos se realizaron de manera coordinada entre distintas áreas municipales, entre ellas Defensa Civil, Espacios Verdes, Desarrollo Social, delegados distritales, personal de Electrotécnica y la empresa distribuidora Edemsa. El operativo incluyó despeje de calles y viviendas, además de acciones de evaluación y seguimiento de los daños provocados por la tormenta.

La intervención de la Lucha Antigranizo

celda de tormenta san rafael Así registraba el radar de la Lucha Antigranizo el núcleo de la tormenta en San Rafael Imagen: gentileza

Ante la formación de una supercelda, el sistema de Lucha Antigranizo activó su protocolo de actuación. Horacio Pessano, coordinador del sistema en el Sur, indicó que los 3 aviones operativos trabajaron sobre la tormenta y lograron reducir su intensidad, bajando la reflectividad y el tamaño del granizo.

El operativo fue supervisado además por el especialista español José Luis Sánchez Gómez, experto en modificación del clima, quien destacó la importancia del combate activo con aviones para la protección de los cultivos en regiones productivas frente al granizo.