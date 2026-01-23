El empresario Diego Stortini compartió un mensaje demoledor tras perder toda una cosecha por el granizo

Embed - Fuerte tormenta de granizo y lluvia en San Rafael

El conmovedor posteo de Diego Stortini

A través de un emotivo posteo en redes sociales, Stortini expresó el desgarro que siente al enfrentar la destrucción total de una de sus fincas: "No hay forma de explicar lo que se siente cuando esto pasa. La garganta se cierra sola. Hay un grito que no sale, un llanto contenido".

El viticultor compartió la desolación de verse "sin aire" y luego la necesidad de apelar a la "resiliencia ante este baño de realidad".

Las consecuencias son severas para la bodega, ya que el empresario afirmó que "este año, Chacayes no va a estar entre nuestras cosechas. Hay un año que no se hará vino. Una vendimia que no ocurre". Este revés significa la anulación de un ciclo completo de producción.

granizo tunuyan diego stortini Una de las imágenes que compartió Diego Stortini en su Facebook.

Stortini explicó que, aunque dudó en hacer público su pesar, decidió hacerlo para visibilizar la cara menos feliz de esa zona del Valle de Uco. "Ser viticultor, hacer vino, hacer lo que uno ama, abrazar la pasión que te empuja hacia la felicidad, también implica aceptar el riesgo. El riesgo de días como este", reflexionó.

Y concluyó su mensaje sobre los efectos del granizo en uno de sus emprendimientos del Valle de Uco enfatizando que "muchas veces solo se ve la parte linda. Hoy no. Hoy perdimos todo".