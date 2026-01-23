Estados Unidos pone en la mira militar a un país de América Latina con helicópteros de última generación

Estos helicópteros, adquiridos a través del programa Foreign Military Sales (FMS), el mecanismo formal de ventas de material de defensa estadounidense a gobiernos aliados, forman parte de un acuerdo aprobado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2024, valorado en cerca de 950 millones de dólares e incluyendo aeronaves, repuestos y sistemas asociados.

Helicopteros Black Hawk (2)

El lazo estratégico entre este país de América Latina y Estados Unidos

Estados Unidos busca consolidar lazos estratégicos en América Latina con países que tienen un papel clave en la estabilidad regional. Brasil, como potencia militar y geopolítica en la región, es un socio natural para estas operaciones, porque puede integrar tecnología avanzada y coordinarse en ejercicios, vigilancia y respuesta ante emergencias.

La entrega incluye no solo helicópteros, sino capacitación de pilotos y personal técnico, repuestos, sistemas de comunicación y soporte logístico. Esto permite que Brasil opere la flota de manera eficiente y segura, a la vez que interopera con estándares estadounidenses, lo que facilita futuros ejercicios conjuntos y cooperación institucional.