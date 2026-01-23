Una mujer policía se atrincheró en una YPF del Acceso Sur e intervino personal del Grupo GES y GRIS

Cómo fueron los hechos

Una oficial ayudante de la Policía de Mendoza, de 30 años y con domicilio en Rivadavia, fue localizada este martes por la tarde luego de no presentarse a cumplir su turno de guardia previsto y sin que hubiera podido establecerse contacto previo con ella.

Ante la situación, la novedad fue judicializada y se solicitó colaboración al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) para dar con la funcionaria policial mediante el sistema de lector de patentes. A través de ese sistema se logró identificar su vehículo, un Volkswagen Gol azul, que circulaba por Acceso Sur y Paso en dirección al sur.

Las cámaras permitieron observar que la mujer conducía el automóvil, vestida con uniforme policial y con el chaleco colocado. Luego, el vehículo giró en dirección norte por Acceso Sur e ingresó a la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de Rawson y Acceso Sur.

Personal policial se trasladó al lugar y entrevistó a la oficial. El jefe de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), mantuvo diálogo con ella y se solicitó la presencia de personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado.

Cerca de las 17, llegó la gente del grupo GRIS, que realizó las actuaciones correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la situación aún no concluye y habrá nueva información.