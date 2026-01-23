Una mujer policía llegó este viernes a la tarde a cargar nafta en la estación de servicio de YPF de Acceso Sur y calle Rawson pero se atrincheró en el lugar donde se vivieron momentos de gran tensión. Hasta allí llegaron varios móviles policiales, negociadores del Grupo Especial de Seguridad (GES), del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y bomberos.
Una mujer policía se atrincheró en una YPF del Acceso Sur e intervino personal del Grupo GES y GRIS
Policía, bomberos y otras fuerzas de seguridad tomaron intervención para negociar con la mujer policía. Fue en la YPF de Rawson y Acceso Sur
La policía la estaba buscando desde las 8 de la mañana, ya que no se presentó a trabajar.
Por encontrarse atrincherada adentro de su auto y portando un arma reglamentaria se pidió intervención a los grupos especiales. Lo que intentan es que la mujer policía no se haga daño ni lesione a terceros, ya que porta el arma reglamentaria.
Cómo fueron los hechos
Una oficial ayudante de la Policía de Mendoza, de 30 años y con domicilio en Rivadavia, fue localizada este martes por la tarde luego de no presentarse a cumplir su turno de guardia previsto y sin que hubiera podido establecerse contacto previo con ella.
Ante la situación, la novedad fue judicializada y se solicitó colaboración al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) para dar con la funcionaria policial mediante el sistema de lector de patentes. A través de ese sistema se logró identificar su vehículo, un Volkswagen Gol azul, que circulaba por Acceso Sur y Paso en dirección al sur.
Las cámaras permitieron observar que la mujer conducía el automóvil, vestida con uniforme policial y con el chaleco colocado. Luego, el vehículo giró en dirección norte por Acceso Sur e ingresó a la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de Rawson y Acceso Sur.
Personal policial se trasladó al lugar y entrevistó a la oficial. El jefe de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), mantuvo diálogo con ella y se solicitó la presencia de personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado.
Cerca de las 17, llegó la gente del grupo GRIS, que realizó las actuaciones correspondientes.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la situación aún no concluye y habrá nueva información.