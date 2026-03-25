El precio de la nafta volvió a aumentar y el litro de súper ya roza los $2000 en YPF

En la mañana del martes muchos mendocinos que cargan en las estaciones de la petrolera de bandera se sorprendieron con los nuevos precios: la súper ya se expendía a $1.952, la Infinia a $2.137, el gasoil común a $2.075 y la Infinia Diesel $2.153. Pero este miércoles hubo una nueva actualización.

Los valores de este miércoles 25 de marzo en YPF

Súper $1.962

$1.962 Infinia $2.149

$2.149 Ultra $2.099

$2.099 Infinia Diesel $2.175

El mayor productor de petróleo del mundo (2) La guerra desató una crisis energética y le pega fuerte al petróleo, que a su vez repercute en el precio de los combustibles

¿Por qué la nafta sube si el petróleo baja?

Después de meter otro doblete (dos subas en dos días consecutivos), que dicho sea de paso fue el tercero en lo que va de marzo, hay otra particularidad: a diferencia de los anteriores 7 ajustes, el del martes fue el primero que YPF decide con el petróleo en baja. Y se le sumó el de este miércoles.

El barril de crudo Brent venía de superar los U$S110 por el impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de ese país con el cierre del estrecho de Ormuz. Pero volvió a caer 13% y oscilaba entre los U$S95 y U$S102,60.

En el seno de la petrolera analizaban este martes el nuevo escenario cuando ya empezó la cuarta semana de la guerra en Medio Oriente. Y la nueva brecha con el precio de los combustibles que empezó con un barril de U$S80.

"El barril comenzó a bajar a última hora del martes. Habrá que esperar que el precio logre cierta estabilidad en los próximos días", argumentaron, a tono con el mensaje del CEO, Horacio Marín, al asegurar que no habría "cimbronazos" en los precios.

Cómo sigue la "escalera" de precios

Con el aumento de este miércoles, la nafta y el resto de los combustibles se encarecieron 14,3% en lo que va de marzo. Y casi el 16% desde fines de febrero cuando se desató la guerra en Medio Oriente y la consecuente crisis de los combustibles.

Así, la evolución del precio dibuja una escalera de 10 escalones hasta ahora, que en lo que va de marzo queda así: