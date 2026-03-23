El petróleo se desploma tras el anuncio de Trump de suspender ataques contra Irán

El Brent se hunde un 13%

La reacción de los mercados no se hizo esperar. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, sufrió un desplome del 13% inmediatamente después del anuncio desde la Casa Blanca. De cotizar por encima de los U$S 110, el valor se reubicó rápidamente en torno a los U$S 95, marcando una de las jornadas de mayor volatilidad de la que se tenga registro.

donald trump El 2026 comenzó con intensidad máxima para la gestión Trump, que ahora anunció una tregua en la guerra de Medio Oriente. Foto: CNN

Este "parate" de cinco días en las operaciones militares busca, según Washington, abrir una ventana de negociación para evitar un conflicto de escala regional irreversible. La noticia impactó de lleno en las bolsas del mundo, donde el sector energético pasó de la incertidumbre total a una toma de ganancias masiva.