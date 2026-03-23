El petróleo se desploma tras el anuncio de Trump de suspender ataques contra Irán

En un giro diplomático que ha sacudido los mercados financieros este lunes, el precio del petróleo registró una fuerte caída. Tras semanas de tensión bélica en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los ataques militares sobre objetivos iraníes por un periodo de cinco días, lo que generó un alivio inmediato en el suministro global de energía, sobre todo en el petróleo.
El Brent se hunde un 13%
La reacción de los mercados no se hizo esperar. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, sufrió un desplome del 13% inmediatamente después del anuncio desde la Casa Blanca. De cotizar por encima de los U$S 110, el valor se reubicó rápidamente en torno a los U$S 95, marcando una de las jornadas de mayor volatilidad de la que se tenga registro.
Este "parate" de cinco días en las operaciones militares busca, según Washington, abrir una ventana de negociación para evitar un conflicto de escala regional irreversible. La noticia impactó de lleno en las bolsas del mundo, donde el sector energético pasó de la incertidumbre total a una toma de ganancias masiva.
¿Impacto en los surtidores locales?
A nivel nacional, este desplome del crudo llega en un momento crítico. Como informó Diario UNO, en Mendoza el precio de la nafta súper alcanzó los $1.903 en el inicio de la semana, impulsado justamente por la escalada que este anuncio de Trump acaba de frenar.
Si bien los precios en las estaciones de servicio suelen tener "inercia" (suben rápido pero bajan lento), la caída del 13% en el crudo internacional les quita el principal argumento a las petroleras locales -YPF, Shell y Axion- para continuar con el cronograma de aumentos previsto para finales de marzo. Analistas del sector sugieren que, de mantenerse esta tregua, los próximos ajustes de precios en Argentina podrían moderarse o incluso quedar en suspenso.