Los surtidores de todo el país amanecieron con nuevos valores en los combustibles, consolidando una tendencia alcista que parece no tener techo en el corto plazo. Las principales petroleras -YPF, Shell, Axion y Puma- ajustaron sus pizarras para alinearse con los costos operativos actuales, y la provincia de Mendoza sintió el golpe de manera directa.
El precio de los combustibles no da tregua: Mendoza y el país sufren el impacto de guerra
En otro aumento de los precios, la nafta súper llegó a $1.903 en las estaciones de Mendoza, Argentina no escapa a la inestabilidad por la guerra en Medio Oriente
En las estaciones de servicio mendocinas, el incremento se hizo evidente para los conductores que salieron a la calle este inicio de semana. La nafta súper, que el pasado viernes se comercializaba a $1.864, alcanzó este lunes los $1.903. Este ajuste refleja la presión constante sobre los precios internos, acumulando una subida significativa en lo que va del mes.
Así, en lo que va de marzo el precio de los distintos tipos de combustibles líquidos ascendió en una escalera que ya suma 7 escalones. De esa forma, el litro de nafta súper evolucionó con la siguiente progresión:
- Domingo 8: $1.707
- Lunes 9: $1.727
- Martes 10: $1.750
- Lunes 16: $1.796
- Martes 17: $1.820
- Jueves 19: $1.853
- Viernes 20: $1.864
- Lunes 23: $1903
El contexto nacional: 16% de aumento
A nivel nacional, según informes del sector, los combustibles ya registran un alza acumulada del 16% en el último período. Expertos advierten que este no será el último movimiento, ya que la escalada en el precio internacional del petróleo crudo sigue presionando los márgenes de refinación, lo que obliga a las empresas locales a trasladar esos costos al consumidor final para evitar el desabastecimiento.
Los recientes anuncios de una posible desescalada bélica por parte de EE.UU. trajeron algo de expectativa hacia la baja. Pero hasta que eso no se confirme, la volatilidad de los precios sigue siendo la norma.
Alerta tras los anuncios de Donald Trump y las medidas de China
En efecto, este lunes el precio del petróleo Brent cayó con fuerza y volvió a ubicarse por debajo de los U$S100 por barril, tras haber alcanzado los U$S114 el domingo por la noche, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara avances en las negociaciones con Irán.
Los mercados reaccionaron de inmediato a la señal de distensión: el Brent se desplomó cerca de un 14% en pocas horas, impulsado por expectativas de una posible normalización del suministro a través del estrecho de Ormuz.
La baja frenó la escalada previa, marcada por amenazas de ataques a infraestructura energética clave en la región.
Por lo demás, la presión alcista en los surtidores locales se da en un marco de extrema volatilidad global, impulsada por la guerra en Medio Oriente.
Tras el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y los recientes ataques a infraestructuras energéticas clave como el campo de gas South Pars y refinerías en Arabia Saudita, el virtual cierre del Estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del crudo mundial- ha generado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero, forzando a las petroleras locales a ajustar sus costos ante un escenario de incertidumbre total sobre el abastecimiento de energía a nivel global.
En paralelo, el banco de inversión Goldman Sachs había elevado sus proyecciones para 2026 a US$85 por barril, ante el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro. Sin embargo, el nuevo escenario abre incertidumbre sobre la evolución de los precios en el corto plazo.
La crisis no es exclusivamente argentina. La volatilidad del mercado energético global ha llevado a potencias como China a intervenir de manera directa. Ante la subida desenfrenada del petróleo, el gigante asiático ha comenzado a aplicar regulaciones temporales en los precios de la gasolina y el diésel para mitigar el impacto en su economía interna y controlar la inflación.
Mientras tanto, en Argentina, la mirada está puesta en el barril de Brent y en cómo el Gobierno nacional manejará la actualización de los impuestos a los combustibles, factores que determinarán si el litro de nafta superará nuevas barreras psicológicas antes de que termine el mes.