El precio de los combustibles no da tregua: Mendoza y el país sufren el impacto de guerra

Domingo 8: $1.707

Lunes 9: $1.727

Martes 10: $1.750

Lunes 16: $1.796

Martes 17: $1.820

Jueves 19: $1.853

Viernes 20: $1.864

Lunes 23: $1903

El contexto nacional: 16% de aumento

A nivel nacional, según informes del sector, los combustibles ya registran un alza acumulada del 16% en el último período. Expertos advierten que este no será el último movimiento, ya que la escalada en el precio internacional del petróleo crudo sigue presionando los márgenes de refinación, lo que obliga a las empresas locales a trasladar esos costos al consumidor final para evitar el desabastecimiento.

Los recientes anuncios de una posible desescalada bélica por parte de EE.UU. trajeron algo de expectativa hacia la baja. Pero hasta que eso no se confirme, la volatilidad de los precios sigue siendo la norma.

Alerta tras los anuncios de Donald Trump y las medidas de China

En efecto, este lunes el precio del petróleo Brent cayó con fuerza y volvió a ubicarse por debajo de los U$S100 por barril, tras haber alcanzado los U$S114 el domingo por la noche, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara avances en las negociaciones con Irán.

Los mercados reaccionaron de inmediato a la señal de distensión: el Brent se desplomó cerca de un 14% en pocas horas, impulsado por expectativas de una posible normalización del suministro a través del estrecho de Ormuz.

La baja frenó la escalada previa, marcada por amenazas de ataques a infraestructura energética clave en la región.

Por lo demás, la presión alcista en los surtidores locales se da en un marco de extrema volatilidad global, impulsada por la guerra en Medio Oriente.

Tras el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y los recientes ataques a infraestructuras energéticas clave como el campo de gas South Pars y refinerías en Arabia Saudita, el virtual cierre del Estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del crudo mundial- ha generado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero, forzando a las petroleras locales a ajustar sus costos ante un escenario de incertidumbre total sobre el abastecimiento de energía a nivel global.

Barril Petróleo barriles crudo

En paralelo, el banco de inversión Goldman Sachs había elevado sus proyecciones para 2026 a US$85 por barril, ante el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro. Sin embargo, el nuevo escenario abre incertidumbre sobre la evolución de los precios en el corto plazo.

La crisis no es exclusivamente argentina. La volatilidad del mercado energético global ha llevado a potencias como China a intervenir de manera directa. Ante la subida desenfrenada del petróleo, el gigante asiático ha comenzado a aplicar regulaciones temporales en los precios de la gasolina y el diésel para mitigar el impacto en su economía interna y controlar la inflación.

Mientras tanto, en Argentina, la mirada está puesta en el barril de Brent y en cómo el Gobierno nacional manejará la actualización de los impuestos a los combustibles, factores que determinarán si el litro de nafta superará nuevas barreras psicológicas antes de que termine el mes.